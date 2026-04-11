El Golfo de Guayaquil, campo de batalla de narcotraficantes para sacar droga desde Ecuador

El Golfo de Guayaquil, considerado el estuario más grande de la costa del Pacífico sudamericano, se ha convertido en una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos de la ciudad más poblada de Ecuador con destino a Europa y Estados Unidos.

La densa vegetación y las zonas de difícil acceso de las islas permiten a estas bandas camuflarse y ocultar la droga, principalmente cocaína, bajo tierra o en campamentos improvisados, para luego introducirla en los cascos de los buques o subirla a las embarcaciones mientras se dirigen al mar, con el fin de evadir los controles portuarios, especialmente en Guayaquil, cuyas terminales concentran el 85 % de la carga nacional.

“El encaletamiento (de droga) que hay en los islotes, en las islas del golfo, es sumamente preocupante”, dijo a EFE un miembro del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) de la Policía, quienes frecuentemente hacen patrullajes fluviales para intentar desarticular a estos grupos y evitar la contaminación.

La unidad tiene 20 buzos que constantemente verifican la parte inferior de los buques que van a salir principalmente a Estados Unidos y a Europa, y otro personal que revisa el interior de las embarcaciones y también los contenedores, especialmente tras alertas internacionales o de inteligencia.

OPERATIVOS DE CONTROL FLUVIAL



Son ejecutados por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), a fin de prevenir la contaminación de los contenedores en los diferentes puertos marítimos de #Guayaquil, así como evitar actos delictivos en cuerpos de agua.



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En un operativo en el que EFE estuvo presente, los agentes inspeccionaron varias áreas donde creen que pueden ocultarse los grupos delictivos y donde ya han encontrado toneladas de droga y armas.

También revisaron lanchas con actitud sospechosa o sectores cercanos a camaroneras, que en ocasiones son extorsionadas por los grupos criminales a cambio de dinero o espacios para esconder la sustancia y pasar desapercibidos.

En total, Ecuador decomisa unas 300 toneladas de drogas al año, lo que le hace el tercer país con mayores incautaciones del mundo, al volverse un punto clave del tráfico mundial de cocaína, donde las bandas criminales han desatado la peor crisis de violencia de su historia.

Con información de EFE.

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