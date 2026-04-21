Ecuador anunció toque de queda nocturno para contener la violencia ligada al crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la implementación de un nuevo toque de queda nocturno que se aplicará en varias regiones del país, incluida la capital, Quito, como parte de las medidas para enfrentar la creciente inseguridad y violencia vinculada al crimen organizado.

De acuerdo con el anuncio oficial, la restricción estará vigente del 3 al 18 de mayo de 2026, con un horario de 23:00 a 05:00 horas, y abarcará nueve provincias.

La medida forma parte de la estrategia del gobierno para reforzar la presencia del Estado en zonas consideradas prioritarias y limitar la actividad delictiva durante la noche, periodo en el que se concentra buena parte de los hechos violentos.

Entre las provincias incluidas se encuentran Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Pichincha, además de municipios específicos en otras regiones, según informó el diario El Comercio.

Esta semana se ejecutarán decisiones necesarias para fortalecer la lucha por el país.



Se han realizado cambios en el gabinete en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Las nuevas autoridades asumirán una tarea clara: empujar al Ecuador, acelerar lo que… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 20, 2026

El gobierno ecuatoriano ya había aplicado una medida similar en marzo pasado en algunas zonas del país. Según datos oficiales, esa restricción permitió una reducción significativa de los homicidios, especialmente durante la madrugada, lo que respaldó la decisión de extender el toque de queda a más territorios.

De acuerdo con Reuters, este nuevo anuncio ocurre en un contexto de escalada de violencia. Reportes recientes señalan que el país enfrenta una ola de ataques y masacres que han dejado decenas de víctimas, lo que ha obligado a las autoridades a endurecer las acciones de seguridad.

El toque de queda se enmarca además en el estado de excepción vigente en Ecuador, con el que el gobierno busca contener el avance de organizaciones criminales y el narcotráfico, factores clave en el deterioro de la seguridad en el país.

Con esta medida, Quito y otras ciudades importantes volverán a operar bajo restricciones nocturnas, en un intento por frenar la violencia y recuperar el control en las zonas más afectadas.

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