Departamento de Justicia demanda a Virginia para evitar que se convierta en “santuario de inmigrantes”

Ante el rechazo mostrado hacia la aplicación de las leyes federales de inmigración, el Departamento de Justicia (DOJ) entabló una demanda en contra del gobierno de Virginia con el objetivo de evitar que termine convirtiéndose en un santuario de inmigrantes.

Durante una entrevista concedida a Fox News Digital, Brett Shumate, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia para la División Civil, denunció cómo Virginia está violando la Constitución al intentar regular las operaciones de las fuerzas del orden federales para evitar la detención de extranjeros carentes de estatus legal, acción que le compete estrictamente al presidente de la nación.

“Según la Constitución, y en particular la Cláusula de Supremacía, los estados no pueden regular ni discriminar al gobierno federal.

Eso es precisamente lo que ha hecho Virginia. Han intentado regular el funcionamiento del gobierno federal. No tienen autoridad para hacerlo según la Constitución”, expresó.

Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, aprobó dos leyes encaminadas a proteger a los inmigrantes establecidos en el estado bajo cargo. (Crédito: Steve Helber / AP)

El jefe de la división civil del DOJ indicó que la administración encabezada por la demócrata Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, aprobó leyes SB 352 y SB 783, las cuales están orientadas a restringirles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cubrirse el rostro durante los operativos de detención que efectúan y además a hacerles obligatoria la portación de sus respectivas placas de identificación.

“Los agentes del orden que usan mascarillas en las calles estadounidenses socavan las expectativas básicas de rendición de cuentas, siembran miedo y confusión, y erosionan la confianza pública”, indicó en un comunicado la mandataria estatal.

Ante la inminente entrada en vigor de ambas leyes a partir del 1 de julio, la demanda del DOJ nombra a Jay Jones, fiscal general de Virginia, y a Steve Descano, fiscal del condado de Fairfax.

“Presentamos una demanda casi idéntica contra California a principios de este año, y ganamos ese caso.

Cualquier estado que esté considerando aprobar este tipo de proyecto de ley queda advertido de que presentaremos una demanda y solicitaremos una orden judicial para impedir que esas leyes entren en vigor.

Estamos demandando a Virginia para evitar que se convierta en la próxima jurisdicción santuario, al igual que California”, enfatizó.

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