Caso Kilmar Abrego: juez desestima acusación federal por tráfico de personas

Un juez federal en Tennessee desestimó este viernes los cargos por tráfico de personas contra Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño deportado erróneamente por la administración del presidente Donald Trump, en una decisión que representa un duro golpe para la política migratoria.

CBS News detalló que la jueza federal Waverly Crenshaw concluyó que la acusación presentada por el Departamento de Justicia tenía un carácter “vengativo”.

Abrego García enfrentaba dos cargos relacionados con tráfico de personas tras una parada de tránsito ocurrida en Tennessee en noviembre de 2022. Durante la inspección, autoridades estatales encontraron a varias personas dentro del vehículo que conducía. El salvadoreño se declaró inocente desde el inicio del proceso.

El caso que puso presión sobre la política migratoria

El caso de Kilmar Abrego García se convirtió en uno de los episodios más polémicos dentro de la ofensiva migratoria de Trump, debido a que el inmigrante había recibido protección legal previa contra su deportación a El Salvador.

Pese a ello, en marzo de 2025 fue expulsado de Estados Unidos y enviado a territorio salvadoreño, donde inicialmente permaneció detenido en una prisión de máxima seguridad. Posteriormente, un funcionario de la propia administración reconoció que la deportación había sido realizada por error.

Tras su traslado, Abrego García presentó una demanda civil en Maryland para impugnar la deportación. En abril de 2025, un juez federal ordenó al gobierno estadounidense facilitar su regreso al país para continuar el proceso judicial correspondiente.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional demoró durante meses su retorno, lo que incrementó la presión política y jurídica sobre la administración Trump.

Acusación “vengativa”, según la jueza

La resolución de la jueza Waverly Crenshaw representa ahora una victoria significativa para la defensa del salvadoreño. Según documentos judiciales citados por el medio citado, la magistrada aceptó el argumento de que la acusación penal había sido impulsada como represalia tras el litigio migratorio abierto por Abrego García.

Aunque el fallo elimina los cargos federales en Tennessee, el caso migratorio del salvadoreño aún mantiene implicaciones legales y políticas. Durante los últimos meses, Abrego García enfrentó procesos paralelos entre autoridades federales de Tennessee y funcionarios migratorios en Maryland.

La administración Trump no ha emitido hasta ahora una respuesta amplia tras la decisión judicial.

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