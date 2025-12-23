ICE arresta a inmigrante mexicana y sus abogados dicen que tiene la ciudadanía: detalles del caso

Una joven identificada como Dulce Consuelo Díaz Morales, de 22 años, fue arrestada el 14 de diciembre en Baltimore, Maryland, por parte de agentes de ICE.

Sin embargo, su detención ha generado declaraciones opuestas: mientras sus abogados sostienen que tiene la ciudadanía estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que es una inmigrante que entró al país sin la documentación para residir legalmente.

Incluso, el DHS agregó que Dulce tiene una orden de deportación vigente.

El día del arresto, la joven regresaba a casa con su hermana cuando fue abordada por los uniformados. Aunque afirmó haber nacido en Estados Unidos, no pudo demostrar su ciudadanía en el momento, por lo que fue puesta bajo custodia, detalló Newsweek.

Y pese a que sus abogados obtuvieron una orden judicial para que permaneciera en Maryland, el DHS la trasladó a un centro de detención en Luisiana. Desde entonces, sus representantes legales aseguran que no han podido comunicarse con ella ni confirmar con certeza su paradero actual.

Qué dicen sus abogados y el DHS sobre la inmigrante detenida

Los abogados Zachary Pérez y Victoria Slatten, de Sanabria & Associates, han sido enfáticos al señalar que no existen bases legales claras para mantener a Díaz Morales detenida.

En declaraciones al medio, Pérez sostuvo: “Aquí hay ley. Hay ley escrita. Hay sistemas y circunstancias de detención obligatoria, pero esta no es una de ellas”.

Según la defensa, Díaz Morales no tiene antecedentes penales ni enfrenta cargos criminales adicionales que justifiquen su traslado o retención. Además, señalan que un juez federal de distrito, Brendan Hurson, dictaminó que no podía ser deportada mientras se resolvía su situación legal.

Desde el gobierno federal, la versión es distinta. La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó públicamente que la joven no es ciudadana estadounidense y que cuenta con una orden de deportación.

En una declaración enviada a Newsweek, señaló: “Dulce Consuelo Madrigal Díaz NO es ciudadana estadounidense; es una inmigrante ilegal de México”.

Según el DHS, cuando fue encontrada por la CBP cerca de Lukeville, Arizona, el 20 de octubre de 2023, la joven habría declarado ser ciudadana mexicana y haber nacido el 18 de octubre de 2003.

