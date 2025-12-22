Qué es el formulario I-131: podría ser vital si tienes Green Card y viajarás fuera de EE.UU.

Viajar fuera de Estados Unidos siendo residente permanente legal es un derecho, pero también implica responsabilidades migratorias que no siempre son conocidas. Uno de los documentos clave en este escenario es el formulario I-131.

Disponible en el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), su función puede resultar determinante para conservar la Green Card cuando se planea una ausencia prolongada del país.

Qué es el formulario I-131 y para qué sirve

Consiste en una solicitud de documentos de viaje ante el USCIS. En el caso de los residentes permanentes legales, se utiliza principalmente para solicitar un permiso de reingreso (Reentry Permit).

Este permiso otorga al titular de una Green Card la posibilidad de salir de Estados Unidos por un periodo extendido sin que las autoridades asuman que abandonó su estatus migratorio.

USCIS advierte que la duración del viaje es un factor central para que un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) evalúe si la persona mantiene la intención de residir de forma permanente en Estados Unidos. Aunque la Green Card esté vigente, una ausencia prolongada puede generar cuestionamientos al momento de regresar.

Viajes fuera de EE.UU. que superan los seis meses

Las salidas cortas, por lo general menores a seis meses, no suelen generar problemas. Sin embargo, incluso en esos casos, un oficial de CBP puede solicitar información adicional si considera necesario verificar la intención de residencia.

El escenario cambia cuando la ausencia se extiende entre seis y 12 meses. En ese rango, los cuestionamientos son más frecuentes y el residente debe demostrar que mantiene vínculos activos con Estados Unidos.

Según USCIS, superar los seis meses fuera del país sin una justificación sólida aumenta el riesgo de complicaciones migratorias, motivo por el cual muchos especialistas aconsejan evitar estas estancias prolongadas.

Cuando la ausencia se aproxima o supera el año, contar con un permiso de reingreso solicitado previamente mediante el formulario I-131 resulta clave. Sin esa autorización, la ley presume el abandono del estatus de residente permanente.

No tramitar el documento del USCIS puede derivar en procesos más complejos al intentar reingresar, e incluso en la pérdida de la Green Card si las autoridades consideran que el residente estableció su vida fuera del país.

