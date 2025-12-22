window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Juez otorga libertad bajo fianza a la activista mexicana Jeanette Vizguerra

La hispana Jeanette Vizguerra Ramírez podrá salir de la cárcel tras pagar una fianza de $5,000 dólares

Jeanette Vizguerra, activista mexicana. Crédito: David Zalubowski | AP

Avatar de César Reyes

Por  César Reyes

Un juez otorgó libertad bajo fianza a la activista mexicana, Jeanette Vizguerra Ramírez, quien se encontraba recluida desde hace nueve meses tras ser detenida por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

La mexicana, quien estaba en el centro de detención de ICE en Aurora, Colorado, podrá salir en los próximos días de la cárcel tras pagar una fianza de $5,000 dólares.

Noticia en desarrollo…

