Juez otorga libertad bajo fianza a la activista mexicana Jeanette Vizguerra

Un juez otorgó libertad bajo fianza a la activista mexicana, Jeanette Vizguerra Ramírez, quien se encontraba recluida desde hace nueve meses tras ser detenida por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

La mexicana, quien estaba en el centro de detención de ICE en Aurora, Colorado, podrá salir en los próximos días de la cárcel tras pagar una fianza de $5,000 dólares.

Jeanette Vizguerra, activista mexicana. Crédito: David Zalubowski | AP

Noticia en desarrollo…