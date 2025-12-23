USCIS endurece guías de VAWA para combatir fraudes y reducir atrasos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), la agencia federal que supervisa la inmigración legal en el país anunció una actualización clave en las guías del programa VAWA (Ley de Violencia Contra la Mujer), con el objetivo de combatir el fraude, reducir los atrasos y garantizar que la protección llegue a quienes realmente son sobrevivientes de violencia doméstica.

Las nuevas directrices entran en vigor el 22 de diciembre de 2025 y aplican tanto a solicitudes nuevas como a casos en proceso o pendientes.

La agencia dejó en claro que VAWA no fue eliminado y que los requisitos básicos de elegibilidad no son nuevos. Sin embargo, explicó que el aumento inusual y sin precedentes en las solicitudes encendió las alarmas internas, en virtud de que el sistema se ha visto saturado por personas no elegibles que utilizan el programa fraudulentamente, lo que genera retrasos graves que terminan castigando a las víctimas reales que necesitan protección urgente.

USCIS informó que entre los años fiscales 2020 y 2024, las autopeticiones VAWA crecieron alrededor de 360%, mientras que las presentadas por hombres aumentaron 259%. Un dato aún más llamativo, fue el incremento de más de 2,200% en las solicitudes presentadas por padres, un grupo que históricamente no representaba una proporción significativa dentro del programa.

Según USCIS, este uso indebido ha provocado retrasos graves en el procesamiento de casos, afectando directamente a víctimas reales que dependen de VAWA como un recurso de seguridad y estabilidad migratoria.

Además, la saturación del sistema dificulta que los oficiales puedan adjudicar los casos con la rapidez que requieren situaciones de abuso.

USCIS is prioritizing the integrity of the VAWA program as a resource for women and other alien survivors of abuse. When unqualified aliens misuse the VAWA program, it causes significant processing delays, harming survivors with legitimate claims.



By clarifying the policies and… pic.twitter.com/KcblcAmpP1 — USCIS (@USCIS) December 22, 2025

Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)

La Ley de Violencia contra la Mujer está diseñada precisamente para proteger a las mujeres que han sido sometidas a violencia doméstica, agresión sexual y abuso. Si bien la legislación se aprobó por primera vez en 1994, desde entonces ha sido reautorizada por el Congreso en 2000, 2005 y 2013. Más recientemente, en marzo de 2021, la Cámara de Representantes aprobó la reautorización de VAWA.

VAWA proporciona a las agencias de aplicación de la ley y otras organizaciones selectas, como universidades y consejos tribales, más recursos para investigar y procesar casos de violencia doméstica y agresión sexual. Además, VAWA puede ayudar a inmigrantes víctimas de violencia doméstica a obtener una tarjeta verde para escapar de situaciones abusivas.

Joseph B. Edlow, en su rol como Director de USCIS, ha sido una figura clave en políticas migratorias, anunciando medidas como la suspensión de decisiones de asilo tras incidentes y proponiendo endurecer el examen de ciudadanía. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

¿Cuál es el propósito de VAWA cuando se trata de inmigración?

Los no ciudadanos que trabajan en la industria de servicios a menudo son vulnerables al acoso, la agresión y el abuso sexual. Además, en algunos casos, las mujeres inmigrantes llegan a los Estados Unidos a través de un traficante de personas o un cónyuge abusivo. Si el estatus migratorio de una mujer depende de un abusador, esto puede hacer que sea increíblemente difícil escapar de una situación peligrosa sin ser deportada.

Sin embargo, si presenta una autopetición VAWA, es posible que pueda convertirse en residente permanente legal sin el apoyo de su abusador. Al sacar al abusador del proceso de inmigración, las inmigrantes que han experimentado violencia doméstica pueden lograr mayor independencia y libertad sin ser saboteadas o manipuladas durante el proceso de solicitud.

¿Quién es elegible para VAWA?

Para solicitar ayuda migratoria bajo VAWA, se debe cumplir con una serie de requisitos de elegibilidad. Según el USCIS, para ser elegible para una tarjeta verde a través de VAWA, se debe haber sido víctima de una “agresión de extrema crueldad” cometida por:

Un cónyuge o excónyuge ciudadano de EE.UU.

Un padre ciudadano de EE.UU.

Un hijo o hija ciudadano de EE.UU.

Un cónyuge o excónyuge residente legal permanente.

Un padre residente permanente legal.

Qué cambia con las nuevas guías de VAWA

Las directrices actualizadas buscan aportar mayor claridad desde el inicio del proceso, y entre los puntos reforzados están:

La exigencia de que el solicitante demuestre haber convivido con el abusador durante la relación calificada.

En los casos basados en matrimonio, ahora se requiere evidencia primaria que pruebe que la unión fue de buena fe y no celebrada únicamente para obtener beneficios migratorios.

USCIS también reiteró que la evaluación de la evidencia queda bajo su discreción exclusiva, tanto para determinar su credibilidad como el peso que se le otorgue, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

En situaciones que involucran padrastros u otros familiares, se pedirá prueba de que la relación continuó incluso después del fallecimiento del familiar biológico o legal.

Menos solicitudes de evidencia: Las guías buscan reducir las solicitudes adicionales, aclarando desde el inicio qué pruebas se necesitan.

No obstante, estos cambios podrían impactar con mayor fuerza a personas que presentaron solicitudes sin respaldo sólido o que fueron mal asesoradas por notarios o abogados sin experiencia en VAWA.

Para sobrevivientes reales de violencia doméstica, USCIS insiste en que el programa sigue siendo una herramienta de protección, no de castigo.

USCIS recomendó a la comunidad buscar orientación legal confiable y no creer en promesas fáciles que orillarían a caer en estafas, mismas que podrían derivar en procesos de deportación. Además de que también recomienda conservar copias de toda la documentación presentada.

En síntesis, la actualización busca cerrar la puerta al fraude sin castigar a las verdaderas sobrevivientes, reforzando la integridad de un programa diseñado para proteger a quienes más lo necesitan.

