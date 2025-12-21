Hechos de la semana en inmigración: el plan de Trump para quitar la ciudadanía y orden de jueza contra ICE

El presidente Donald Trump ofreció un discurso de fin de año repleto de mentiras y exageraciones sobre los supuestos logros de su administración pese a las encuestas que demuestran el descontento de los votantes con el rumbo del país y sus políticas que lastiman los bolsillos y las familias.

Trump echó mano de su chivo expiatorio favorito, los inmigrantes, para culparlos de todos los males del país.

Volvió a atacar a la comunidad somalí de Minnesota, y a declarar falsamente que durante el gobierno del presidente demócrata, Joe Biden, Estados Unidos fue “invadido” por 25 millones de indocumentados procedentes de cárceles e instituciones mentales.

Asediado por las encuestas desfavorables y por la posibilidad de que los republicanos pierdan el control del Congreso en las elecciones intermedias del 2026, Trump recurre al mismo libreto de que los inmigrantes tienen la culpa de todo. Pero esta vez sus políticas, incluso las migratorias, afectan a los votantes que lo apoyaron, y eso puede tener consecuencias en los próximos comicios.

Gobierno de Trump quiere desnaturalizar hasta 200 ciudadanos mensualmente

Mientras Trump demoniza a los indocumentados, su administración sigue buscando mecanismos para deslegalizar a inmigrantes autorizados e incluso contempla despojar de su ciudadanía a personas naturalizadas.

The New York Times reportó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), quiere que sus oficinas regionales entreguen entre 100 y 200 casos de desnaturalización mensualmente durante el año fiscal 2026.

“Si los casos prosperan, representaría una escalada masiva de la desnaturalización en la era moderna…En comparación, entre 2017 y 2025, se han presentado poco más de 120 casos, según el Departamento de Justicia”, reportó el diario.

“Según la ley federal, solo se puede desnaturalizar a una persona si ha cometido fraude al solicitar la ciudadanía o en otras circunstancias específicas”, agregó.

En Arizona, niños se presentan solos ante jueces de inmigración

En otro ejemplo de los excesos de la política migratoria de Trump, diversos medios reportaron que la celeridad de los procesos de deportación provocan que niños se presenten solos ante jueces de inmigración para impugnar sus propios casos de remoción.

Jimmy Leyva, director del programa de niños del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Arizona, declaró que “estamos viendo que los casos de niños no acompañados se están moviendo rápidamente en las cortes, lo que obliga a niños tan pequeños como de tres años o inclusive menos, a tener que presentarse solos ante jueces de inmigración”.

Según el grupo, el 24 de noviembre, en Tucson, Arizona, “25 niños inmigrantes comparecieron ante el tribunal para impugnar sus órdenes de deportación”.

Jueza permite visitas de congresistas a centros de detención sin previo aviso

Entretanto, la jueza del Distrito de Columbia Jia Cobb, dio el visto bueno a una petición de 12 legisladores de visitar los centros de detención de ICE sin notificación previa. En los pasados meses agentes migratorios le han prohibido el paso a legisladores federales que intentaban ingresar a centros de detención para verificar las condiciones enfrentadas por los inmigrantes tras constantes denuncias de insalubridad, malos tratos e incluso falta de atención médica pronta. Se calcula que unos 25 inmigrantes han fallecido en centros de detención en lo que va de año.

Activista detenida por ICE hace nueve meses tendrá audiencia de fianza

La Opinión reportó que “una jueza ordenó una audiencia de fianza para Jeanette Vizguerra, activista por los derechos de los inmigrantes que ha estado detenida en Aurora, Colorado, desde marzo pasado”.

Vizguerra fue arrestada el 17 de marzo en el estacionamiento de una tienda Target. Cobró notoriedad en el primer mandato de Trump por refugiarse en una iglesia para evitar su deportación.

Su abogada indicó que podría tratarse de represalias pues al detenerla los agentes indicaron “finalmente la tenemos”.

La jueza Nina Wang indicó que la detención prolongada de Vizguerra podría ser anticonstitucional.

La interrogante es si tendrá una audiencia justa dada la forma en que están operando los jueces de inmigración bajo el gobierno de Trump, reportó La Opinión.

Día Internacional del Migrante

En el marco del Día Internacional del Migrante, activistas de Los Ángeles marcharon para denunciar los violentos operativos que han resultado en más de 10,000 arrestos en esa ciudad.

Al mismo tiempo, La Opinión reportó que la organización pro inmigrante America’s Voice “convocó a funcionarios electos y expertos en políticas para concluir un año ajetreado en inmigración y debatir el impacto general de la agenda antiinmigrante de esta administración en los niños, la economía, comunidades y inmigración legal, incluyendo la amenaza de despojar a más estadounidenses de su ciudadanía”.

Cita de la semana:

“Hoy celebramos todas las contribuciones que hacemos a este nuestro hogar, los Estados Unidos de América, y rechazamos las mentiras y ataques de la Casa Blanca que son una caricatura absoluta de lo que somos como pueblo”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) previo a la marcha por el Día Internacional del Migrante.