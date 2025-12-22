Arzobispo de Miami pide frenar redadas y deportaciones en Navidad; “no sean el Grinch”, señala

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió al presidente Donald Trump y al Gobernador de Florida, Ron DeSantis, que frenen temporalmente las redadas y deportaciones durante Navidad y Año Nuevo para evitar la separación de familias y el impacto emocional en miles de niños.

Wenski abandonó el lenguaje diplomático para utilizar metáforas que ilustrarían la gravedad de la crisis, y conminó a los líderes políticos a no convertirse en “el Grinch que robó la Navidad”, en referencia a la crueldad que arruina la fe de los más vulnerables durante las fiestas decembrinas.

Durante una conferencia de prensa en el Centro Pastoral de la Arquidiócesis de Miami, Wenski subrayó que una pausa humanitaria permitiría a las familias migrantes permanecer juntas en una época dedicada a la paz y la reconciliación.

Acompañado por otros líderes religiosos, insistió en que la medida no implica un cambio estructural en la política migratoria, sino un gesto temporal de compasión.

“El objetivo inicial de remover a criminales peligrosos ya se cumplió“

El arzobispo respaldó su petición en un comunicado conjunto con otros líderes religiosos del sur de Florida, quienes aseguraron que el trabajo inicial de identificar y remover a criminales peligrosos “se ha logrado en gran medida”.

Según el documento, las redadas que continúan realizándose ahora están afectando de forma mayoritaria a personas sin antecedentes penales, muchas de ellas trabajadores y padres de familia.

Wenski señaló que una “mayoría significativa” de los migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz” no cuenta con historial criminal, lo que, a su juicio, evidencia un endurecimiento indiscriminado de las acciones migratorias. “Estas operaciones están atrapando a gente que no representa una amenaza y solo busca vivir y trabajar en paz”, advirtió.

Datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que más de medio millón de migrantes han sido expulsados del país en lo que va del año, mientras que cerca de dos millones han salido de manera voluntaria. No obstante, este balance no ha sido verificado oficialmente por la Administración Trump.

Clima de miedo y llamado a la humanidad

El líder católico también alertó sobre el clima de miedo y ansiedad que, dijo, se ha extendido incluso entre personas que viven legalmente en Estados Unidos, pero que temen por familiares o amigos indocumentados. “La Navidad debería ser un tiempo para sanar, no para paralizar a comunidades enteras por el temor”, afirmó.

Wenski recordó que en noviembre ya había llamado a ejercer mayor presión sobre los políticos para defender a los migrantes, al considerar que las deportaciones masivas “no ayudan a nadie”.

Su postura coincide con pronunciamientos recientes del papa León XIV, quien lamentó el trato “extremadamente irrespetuoso” hacia los migrantes que llevan una vida honrada en el país.

La Casa Blanca no ha respondido públicamente al llamado de la Iglesia. Mientras tanto, Wenski insistió en que una pausa navideña sería una señal mínima de humanidad: “Solo pedimos respeto por la dignidad de estas familias. No se trata de política, sino de compasión”.

