Inmigrantes piden a la virgen de Guadalupe interceda ante tanta incertidumbre migratoria

Ahora más que nunca,, miles de inmigrantes católicos se aferran a la fe y claman por un milagro para que cese la brutalidad desplegada por agentes de ICE en las redadas masivas a lo largo y ancho de Estados Unidos.

“Está muy mal lo que está haciendo este señor [Donald Trump], separando a las familias”, dijo Eric Pérez, ciudadano estadounidense, después de hincarse junto a su esposa Ana y su hija Saraí para orar frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, en el mercadito del este de Los Ángeles.

“Nuestras familias solo vienen a trabajar. Ojalá que todo esto de las redadas acabe pronto”, añadió. “Yo espero que haya paz para las familias y se termine la discriminación, porque supuestamente este es un país que respeta la libertad”.

El padre Arturo Corral, párroco de la Placita Olvera, bendice una imagen a una guadalupana. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Símbolo de unidad

El fin de semana, durante la 94 procesión anual y misa al aire libre en el Este de Los Ángeles, el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez exhortó a los fieles a poner sus vidas al tierno cuidado de su Madre, Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego.

Con el lema “Causa de nuestra alegría y esperanza”, la peregrinación de unos 20,000 fieles, según la iglesia, conmemoró el 494 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, entre el 9 y 12 de diciembre de 1531.

En aquel tiempo, la imagen de la Virgen de Guadalupe milagrosamente quedó estampada en el ayate o tilma de san Juan Diego Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Dicha imagen ha sido un símbolo de unidad, paz, compasión y esperanza para personas de todo el mundo.

“Somos sus hijos e hijas y ella quiere acompañarnos, caminar con nosotros en nuestro camino por la vida”, dijo Gómez durante la homilía que pronunció en el estadio del East Los Angeles College.

“Así que miremos nuestras vidas, miremos nuestros corazones. Pidamos la gracia de comprender qué necesitamos cambiar en nuestras vidas. Pidamos a nuestra Santísima Madre que nos ayude”.

Eric Pérez, su esposa Ana y su hija Saraí ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, en el mercadito del este de Los Ángeles. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Y, ante la proximidad de “Las Mañanitas” a la Morenita del Tepeyac en todas las parroquias pertenecientes a la Arquidiócesis de Los Ángeles, decenas de devotos también se han congregado frente a las imágenes que veneran, y, en sus oraciones, claman por ayuda celestial para recibir favores sobre su salud y el bienestar de los migrantes.

“Yo le pido a la Virgen de Guadalupe por mi salud”, expresó Jessica Águila, propietaria de un local de artesanías y perfumes.

Ella, quien emigró de la Ciudad de México cuando tenía 17 años, padece de cáncer en la tiroides.

“La virgen es muy buena. Me ha concedido la gracia de ser fuerte. Confío en que ella le pedirá a Dios que me otorgue el milagro de sanar por completo, porque mientras haya vida, hay esperanza”, añadió.

El mensaje es el mismo

El padre Arturo Corral, párroco de la Placita Olvera, declaró que, en medio de los momentos de temor e incertidumbre que vive el pueblo inmigrante, el mensaje de la Virgen de Guadalupe para sus hijos sigue siendo relevante, proporcionando esperanza y valentía a todos los que se acercan a Dios.

“Pienso que el mensaje de la Virgen de Guadalupe sigue siendo muy actual, a pesar de que se haya dado en 1531, en el choque cultural donde los indígenas tal vez no tenían acceso a sentirse bien acogidos dentro de las estructuras de la iglesia”.

“Conectarse con la madre de Dios ilumina el camino de la esperanza y fortalece a las personas para defender sus derechos”, subrayó. “Además, incluso los opresores pueden encontrar la conexión con Dios y ser tratados como hijos de Dios”.

José y Silvia Gutiérrez depositan ramos de flores a la Virgen de Guadalupe en la Placita Olvera. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

La celebración del 12 de diciembre es la fiesta religiosa más antigua de Los Ángeles. Fue establecida por católicos mexicanos, muchos de ellos que huyeron de la persecución del gobierno mexicano del presidente Plutarco Elías Calles durante la Guerra Cristera (1926-1929).

Sinantecedentes criminales

Sin embargo, el sufrimiento de la comunidad inmigrante y miles de personas de fe ha quedado en evidencia en el presente con las estadísticas de detenciones publicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, los agentes de ICE están deteniendo a un número cada vez mayor de personas, pero su enfoque se ha desplazado drásticamente hacia personas sin antecedentes penales.

A finales de septiembre, cuando ICE publicó por última vez las estadísticas de detención antes del cierre del gobierno, un total de 59.762 personas se encontraban detenidas.

Al 16 de noviembre de 2025, según la última publicación de ICE, el número de detenidos había aumentado a 65.135. De estas personas, 47.964 no tienen antecedentes penales. Esto representa casi tres cuartas partes del total de detenidos (73,6%).

Prevalecen la esperanza

“Para mí, la virgen de Guadalupe es un símbolo de esperanza a nivel mundial; hay gente de otros continentes que van a México a conocerla, y sin ser católicos, después comienzan a tenerle mucha devoción”, comentó Felipe Magallón, gerente de “La Cocina” en el mercadito del este de Los Ángeles.

Magallón añadió que la situación de los migrantes en Estados Unidos, “ahorita está muy difícil” y que tomaría varios años para que la vida vuelva a la normalidad,

Luis Martínez, estudiante de mercadotecnia en Cal State Los Ángeles, se encontraba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la Placita Olvera, orando para pedir protección divina en sus estudios y fortaleza para sacar adelante en la vida a su madre y a sus hermanos.

“Le pedí que me ayude en mi vida; acabamos de movernos porque mi padrastro era muy violento”, declaró el joven, quien trabaja como agente de seguridad en una tienda de ropa. “Ahora yo soy la cabeza de la familia”.

De origen oaxaqueño, Martinez dijo que “no es justo” como la administración Trump está tratando a los inmigrantes

“Estados Unidos no puede decir que es el país de las libertades donde todos pueden tener una oportunidad de triunfar, cuando viola la privacidad de los seres humanos y los ataca cuando ve a alguien de manera diferente por el color de su piel”.

Agregó que el racismo siempre ha existido y es parte de la historia de este país.

“Eso me enfada y me pone triste”, añadió. “Lo peor de todo, es que tu misma gente vestida de agente de ICE te maltrata y eso no es correcto”.

Las Mañanitas en la Catedral

La celebración anual del 11 de diciembre en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles comenzará a las 6 p.m. con danzas indígenas en la Plaza de la Catedral, que estará iluminada con proyecciones de la Virgen de Guadalupe.

Los fieles también podrán venerar la reliquia de la tilma de San Juan Diego, en la que apareció la imagen milagrosa hace casi 500 años. La Catedral alberga la única reliquia de la tilma fuera de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México.

A las 10 p.m., la celebración continúa dentro de la Catedral con un rosario especial dirigido por estudiantes de escuelas secundarias que representan a Bishop Conaty – Our Lady of Loretto High School, Bishop Mora Salesian High School y Sacred Heart High School, quienes forman parte de Scholas USA, fundada por el Papa Francisco hace más de 10 años, cuando era Arzobispo de Buenos Aires, con el objetivo de unir a jóvenes de todo el mundo a través de la educación, la creatividad y la cultura del encuentro.

El homenaje musical, o serenata, comienza a las 11 p.m., con cantantes invitados que ofrecerán una serenata a la Virgen y cantarán “Las Mañanitas”. El programa será en español y las festividades culminarán con la Misa de medianoche celebrada por el arzobispo José H. Gómez.

Las festividades conmemoran las apariciones milagrosas de la Virgen María a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, Ciudad de México, en diciembre de 1531, cuando dejó su imagen impresa en su tilma o manto. Su imagen ha sido un símbolo de unidad, paz, compasión y esperanza para personas de todo el mundo. La celebración se transmitirá en directo a través de las páginas de Facebook y YouTube de la Catedral:

http://www.facebook.com/olacathedral y http://www.youtube.com/olacathedral.

Para más información, visite www.olacathedral.org/guadalupe.