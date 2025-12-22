Jueza prohíbe a ICE arrestar a Kilmar Abrego García durante fiestas navideñas

Una jueza federal dictaminó este lunes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede volver a arrestar de nuevo al salvadoreño Kilmar Abrego García, quien permanecerá en libertad bajo fianza durante las fiestas.

La jueza federal de distrito Paula Xinis señaló que Abrego ya había sido deportado sin autorización legal una vez y dijo que estaba “cada vez más impaciente” con las tergiversaciones del gobierno en su tribunal. “¿Por qué debería darles a los demandados el beneficio de la duda?”, preguntó, refiriéndose a los abogados del gobierno.

La deportación y encarcelamiento por error de Abrego en El Salvador en marzo ha desatado un debate migratorio. El gobierno de Trump inicialmente se opuso a los esfuerzos para traerlo de regreso a Estados Unidos, pero finalmente accedió tras la decisión de la Corte Suprema. Regresó a Estados Unidos en junio, solo para enfrentar una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee.

Los abogados de Abrego García habían solicitado una orden de restricción temporal para impedir que el ICE lo volviera a detener mientras la Administración sigue intentando deportar a terceros países, como Liberia.

🚨Kilmar Abrego-Garcia in the news—AGAIN.



After arguments on December 22, Judge Paula Xinis in Maryland, barred ICE from re-detaining him at least through the Christmas holidays (into late December), allowing him to remain free with his family.

pic.twitter.com/saReS9JtnO — Ida (@HeidiSnow381) December 22, 2025

El pasado 11 de diciembre la propia Xinis ordenó liberar a Abrego García de un centro de detención para migrantes en Pensilvania al establecer que el Gobierno lo había detenido “sin autoridad legal”, en parte porque, subrayó, no se había emitido para él una orden formal de deportación en 2019, cuando otro juez determinó que no se lo podía devolver a El Salvador porque su vida ahí corría peligro.

Sin embargo, un juez de inmigración emitió después de su liberación una orden de expulsión, la cual Xinis ha invalidado este lunes temporalmente.

En la audiencia del lunes, la jueza Xinis presionó repetidamente al equipo legal del gobierno para que respondiera si detendrían a Ábrego García si se anulara la orden de restricción.

La jueza enfatizó que necesita documentación que identifique adecuadamente qué pretende hacer el gobierno con Ábrego García y cuál es su razonamiento, para garantizar que el gobierno no lo vuelva a detener sin autorización legal.

“Muestren su trabajo, eso es todo”, les dijo Xinis a los abogados del gobierno. “Dámelo y no tendremos que especular”.

Bajo ese contexto, Xinis ordenó a los abogados del gobierno que presenten una exposición de hechos antes del 26 de diciembre, seguida de una respuesta del equipo legal de Abrego García antes del 30 de diciembre, antes de poder emitir una orden judicial preliminar o disolver el caso, lo cual aplazaría la determinación pasadas las fiestas decembrinas.

