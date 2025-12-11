Jueza ordena liberar al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego de la custodia de ICE

Paula Xinis, jueza federal de distrito en Maryland, ordenó la inmediata liberación del ciudadano salvadoreño deportado por error este año y luego devuelto a Estados Unidos.

“Debido a que Abrego García ha estado detenido en ICE para efectuar su deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal, la reparación solicitada es apropiada.

Por otra parte, la conducta de los Demandados durante los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como propósito básico efectuar la deportación, lo que respalda aún más que Abrego García no debería permanecer detenido por más tiempo”, escribió la magistrada en su opinión de 31 páginas.”, escribió la magistrada en su opinión de 31 páginas.

El mes pasado, el Departamento de Justicia (DOJ) había presentado una moción a la misma jueza solicitando acceder a deportar al inmigrante a Liberia.

Aunque llevaba más de 14 años viviendo en Estados Unidos y además contaba con una orden judicial mediante la cual se prohibía su deportación, Abrego García fue enviado de regreso a su país natal el 15 de marzo. Sin embargo, en cuanto aterrizó el avión que lo transportaba, de inmediato fue recluido en la prisión de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cual se ubica a 74 kilómetros de San Salvador.

Para muchos inmigrantes, Kilmar Abrego se ha convertido en un símbolo de resistencia al luchar por evitar ser deportado. (Crédito: Stephanie Scarbrough / AP)

A mediados de abril, el presidente Donald Trump compartió una fotografía del puño izquierdo de Abrego García donde en sus nudillos sobresalen los tatuajes de una hoja de marihuana, una cruz, una calavera y una cara sonriente, imágenes que, bajo su óptica, demuestran sus vínculos con la MS-13.

“Esta es la mano del hombre que los demócratas creen que debería regresar a Estados Unidos, porque es ‘una persona excelente e inocente’.

Dijeron que no es miembro de la MS-13, a pesar de que tiene tatuado el nombre de la MS-13 en sus nudillos, y dos tribunales muy respetados determinaron que era miembro de la MS-13, golpeó a su esposa, etc.”, señaló.

Posteriormente, la presión ejercida por varios grupos defensores de inmigrantes y de los derechos humanos, logró que el centroamericano fuera enviado de retorno a Estados Unidos, el 6 de junio.

No obstante, volvió a ingresar a una prisión acusado formalmente de dos delitos en el Distrito Medio de Tennessee: conspiración para transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados con fines de lucro y transporte ilegal de inmigrantes indocumentados con fines de lucro.

La defensa de Abrego García sostiene que el gobierno federal a tratado de manera injusta a su cliente quien, debido a “declaraciones altamente perjudiciales, inflamatorias y falsas” emitidas por algunos de sus funcionarios en su contra, está excluido de la posibilidad de tener un juicio justo.

Sigue leyendo:

• La administración Trump ahora planea deportar a Kilmar Ábrego García a Eswatini

• Jueza bloquea deportación de Ábrego García hasta octubre, pero se mantiene en custodia

• Juez rechaza reabrir el caso migratorio de Kilmar Abrego García