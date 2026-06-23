ICE detiene en Florida a Alina Rosales, hija de general cubano tras vencer su visa

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por permanecer en el país tras el vencimiento de su visa de turista.

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Florida, tras ser señalada por permanecer en el país luego de que expirara su visa de turista.



De acuerdo con autoridades migratorias, la mujer ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa tipo B-2, utilizada para visitas temporales. Sin embargo, su autorización venció el 20 de mayo de 2024 y no existe registro de que haya obtenido una extensión o permiso para continuar en el país de manera legal.

Ingreso al país y situación migratoria

Según información oficial, Rosales Aguirreurreta entró a territorio estadounidense el 21 de noviembre de 2023 a través del Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida. Desde ese momento, su estancia estaba sujeta a los tiempos establecidos por su visa de visitante.

Al concluir el periodo autorizado, las autoridades indicaron que la mujer no abandonó el país, lo que derivó en una violación a las leyes migratorias estadounidenses y posteriormente en su detención.

Detención en Miami y proceso ante autoridades migratorias

El arresto ocurrió el 26 de mayo en Miami, donde agentes del ICE realizaron la detención como parte de un procedimiento por presunta estancia irregular.

Tras su aseguramiento, la mujer fue puesta bajo custodia y enfrenta un proceso migratorio que será revisado por un juez de inmigración. En dicha audiencia se determinará su situación legal dentro de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el caso continúa en curso y que, por el momento, no se difundirán más detalles sobre el procedimiento.

ICE arrested Alina Rosales Aguirreurreta, daughter of historic Cuban general Ulises Rosales del Toro, in Florida.



?Aguirreurreta entered the country in 2023 on a tourist visa, which was valid through May 20, 2024, and she did not obtain permission to stay in the country.? pic.twitter.com/5OKtNsHgnH — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) June 21, 2026

Vínculo familiar con figura histórica cubana

El caso ha generado atención por el vínculo familiar de la detenida con el general cubano Ulises Rosales del Toro, de 84 años, considerado una de las figuras históricas de la Revolución Cubana.

Rosales del Toro formó parte del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ocupó cargos de alto nivel dentro del gobierno cubano, entre ellos jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ministro del Azúcar, ministro de Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Sin postura de autoridades o familiares

Hasta el momento no se han emitido declaraciones por parte del gobierno cubano ni de familiares de Rosales Aguirreurreta sobre su detención o el proceso migratorio que enfrenta en Estados Unidos.

El caso permanece bajo revisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

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