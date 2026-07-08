Leavitt desata críticas dentro de MAGA tras llamar “perezosos” a los jóvenes

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfrenta una inesperada ola de críticas, incluso entre seguidores del movimiento MAGA, luego de calificar a parte de la Generación Z como “perezosa” y “malacostumbrada”. Aunque posteriormente intentó aclarar sus declaraciones, el intento no logró frenar la polémica.

Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista en Fox News, donde Leavitt atribuyó las dificultades que enfrentan muchos jóvenes a una supuesta falta de esfuerzo y al “adoctrinamiento liberal”. Sus palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales y abrieron un nuevo debate sobre el impacto de la economía durante la administración del presidente Donald Trump.

The New Republic documentó la respuesta de simpatizantes conservadores y el intento de la funcionaria por contener la controversia.

Las declaraciones que provocaron la polémica

Durante la entrevista con el conductor Jesse Watters, Leavitt afirmó que su generación había crecido “con todo en bandeja de plata” y que muchos jóvenes esperaban obtener beneficios sin esfuerzo.

“Mi generación —y me duele decirlo, la Generación Z y los más jóvenes que yo— hemos crecido con todo en bandeja de plata, recibiendo todo sin esfuerzo”, declaró.

Además, respaldó la sugerencia de Watters de que los jóvenes que “se portan mal” deberían incorporarse al Ejército y respondió de forma irónica: “¡O que los manden a Cuba, que los manden a Irán!”.

I assumed the quotes circulating were made up because no one is this evil but apparently they’re real



She should be fired immediately, this is disgusting https://t.co/zyVuiqHGCt — Auron MacIntyre (@AuronMacintyre) July 4, 2026

Las declaraciones coincidieron con un momento en que diversas encuestas muestran una caída en el respaldo de los votantes jóvenes hacia Donald Trump, especialmente por el aumento del costo de vida y la dificultad para acceder a una vivienda.

Ni la aclaración frenó las críticas

Ante la reacción, Leavitt publicó un mensaje en la red social X, donde aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto por “personas malintencionadas”. Sin embargo, también reiteró que considera la pereza como uno de los problemas que afectan a parte de la juventud estadounidense.

Lejos de disminuir la controversia, el mensaje provocó nuevas críticas, incluso entre simpatizantes de MAGA, algunos de los cuales cuestionaron que la funcionaria hablara de privilegios cuando, según sus detractores, ha contado con ventajas personales y profesionales.

El episodio refleja las tensiones que enfrenta la administración de Trump para recuperar el apoyo de los votantes más jóvenes, un sector clave de cara a las próximas elecciones. Analistas citados por The New Republic señalan que las preocupaciones por la inflación, el precio de la vivienda y el costo de vida siguen siendo algunos de los temas que más pesan entre este grupo de electores.

If it isn't careful, the GOP will be the effigy of Boomers that the youth choose to burn. https://t.co/62XP7khqR1 — Mark Mitchell, Rasmussen Reports (@honestpollster) July 5, 2026

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