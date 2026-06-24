Firma vinculada a Trump cobra $500 mil para gestionar indultos presidenciales

La red de asesores, estrategas y cabilderos vinculados a Donald Trump ha encontrado una nueva oportunidad de negocio en uno de los poderes más exclusivos de la Casa Blanca: los indultos presidenciales.

De acuerdo con un reporte de CBS News, la firma de cabildeo Mo Strategies, fundada por exfuncionarios de las campañas y administraciones de Trump, recibió un pago de $500 mil para asesorar a un despacho legal interesado en impulsar casos relacionados con inmigración y posibles solicitudes de clemencia presidencial.

La cifra llama la atención porque figura entre las mayores reveladas en registros federales vinculados con actividades de cabildeo relacionadas con indultos durante el segundo mandato de Trump.

El negocio de la clemencia crece en Washington

Según los documentos citados por el medio citado, Mo Strategies realizó gestiones ante la Casa Blanca y el Departamento de Justicia en representación del despacho Blessinger Legal, especializado en temas migratorios.

Marty Obst, presidente de la firma y antiguo colaborador de Trump, aseguró que su papel consiste en orientar a los clientes sobre cómo funciona el proceso. “Existe un proceso legal y un proceso político para los indultos y la clemencia”, declaró al medio.

El propio Obst reconoció que existe un creciente interés por comprender qué tipo de casos podrían recibir atención de la actual administración, especialmente en un contexto donde la Casa Blanca ha intensificado las revisiones de asuntos migratorios y penales.

Los indultos bajo la lupa política

La expansión de este mercado coincide con el aumento de solicitudes de clemencia que recibe el gobierno federal. Un portavoz del Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que la oficina encargada de revisar los indultos ha recibido un número récord de peticiones y que todas serán evaluadas bajo los procedimientos establecidos.

Sin embargo, el tema también ha despertado cuestionamientos políticos. Algunos legisladores demócratas han comenzado a examinar ciertos indultos otorgados durante la actual administración como parte de investigaciones relacionadas con posibles conflictos de interés.

Mientras tanto, la Casa Blanca rechaza cualquier señalamiento de favoritismo. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que Trump considera “detestable que alguien intente siquiera lucrarse con los indultos” y aseguró que existe un riguroso proceso de revisión antes de que las solicitudes lleguen al presidente.

El creciente número de solicitudes y la participación de firmas con conexiones políticas reflejan cómo el debate sobre los indultos presidenciales, la clemencia ejecutiva y la influencia en Washington continúa ganando relevancia durante el segundo mandato de Trump.

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