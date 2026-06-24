Trump entregará tablets y paquetes especiales a refugiados blancos sudafricanos

La administración Trump prepara un singular programa de recepción para un grupo de refugiados afrikáneres procedentes de Sudáfrica. Como parte de su llegada a Estados Unidos, los beneficiarios recibirán bolsas de bienvenida que incluyen una tablet Android, una bandera estadounidense, ejemplares de la Constitución y la Declaración de Independencia, así como diversos materiales educativos con una visión conservadora de la historia y la política.

The New York Times, que tuvo acceso a documentos gubernamentales y testimonios de funcionarios familiarizados con el proyecto, reveló que la iniciativa ha generado debate debido al contenido ideológico de algunos de los materiales incluidos en el paquete.

¿Qué incluye el paquete para los refugiados?

Además de los artículos tecnológicos y simbólicos, las bolsas contendrán publicaciones de PragerU, una organización conservadora dedicada a la producción de contenido educativo. Entre los materiales destaca un libro infantil que aborda el tema del llamado “racismo inverso” en Sudáfrica y que cuestiona las políticas implementadas tras el fin del apartheid.

También se incorporará un ejemplar del informe de la Comisión 1776, impulsada por Trump durante su primer mandato como respuesta a las protestas antirracistas de 2020. Dicho documento sostiene una interpretación de la historia estadounidense que minimiza el papel de la esclavitud en la fundación del país y critica algunas políticas de derechos civiles contemporáneas.

La bienvenida oficial de la administración Trump

Dentro de la bolsa se incluye una carta firmada por Alex J. Adams, director de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“La administración Trump entiende que el sistema de inmigración estadounidense debe priorizar al ciudadano estadounidense y solo dar la bienvenida a quienes se integren al estilo de vida estadounidense”, señala el documento citado por el medio antes citado.

El gobierno estadounidense aún no ha informado el costo total del programa ni cuánto será financiado con recursos públicos. Tampoco es habitual que los refugiados reciban este tipo de obsequios de bienvenida al ingresar al país.

Críticas por el contenido histórico

La iniciativa también ha despertado cuestionamientos entre especialistas. Nancy Jacobs, historiadora de la Universidad de Brown y experta en Sudáfrica compartió con NYT que algunos de los materiales presentan una visión “sumamente selectiva e incluso inexacta” sobre la realidad sudafricana posterior al apartheid.

Mientras tanto, la Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre las críticas. El programa se perfila como un nuevo capítulo dentro de la política migratoria de Trump, que ha defendido el otorgamiento de refugio a afrikáneres sudafricanos mientras mantiene restricciones para otros grupos de solicitantes de asilo.

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