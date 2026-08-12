Karoline Leavitt deja la Casa Blanca, pero seguirá muy cerca de Trump

Karoline Leavitt dejará a finales de agosto su puesto como secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero su salida no significa un alejamiento de Donald Trump. El presidente anunció que la joven portavoz pasará a convertirse en una de sus principales asesoras externas, con un papel que también tendrá peso político rumbo a las elecciones de medio mandato.

Trump hizo el anuncio este miércoles a través de Truth Social, donde destacó la relación de confianza que mantiene con Leavitt y elogió su trabajo durante su segundo mandato.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis asesoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus preciosos hijos pequeños y su familia”, escribió el presidente.

Our wonderful White House Press Secretary, and one of my most trusted aides, Karoline Leavitt, will be departing her role at the end of the month so she can spend more time with her beautiful young children and family, a decision I totally understand and respect! Karoline will? pic.twitter.com/i2SQvUsNT5 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 12, 2026

Leavitt prioriza a su familia

Leavitt explicó a través de X que su decisión de dejar la Casa Blanca está relacionada principalmente con su deseo de estar más presente para sus dos hijos. La secretaria de Prensa aseguró que, tras regresar al trabajo después del nacimiento de su hija, comenzó a sentir que no podía dedicar a su familia el tiempo y la atención que considera necesarios mientras ocupa uno de los cargos más exigentes de la administración.

La funcionaria calificó su salida como una decisión “agridulce” y aseguró que esta nueva etapa no significa alejarse de Trump ni de su agenda política. Por el contrario, el presidente le pidió continuar como asesora principal desde fuera de la Casa Blanca.



Leavitt también dejó claro que continuará defendiendo al movimiento MAGA y al Partido Republicano, aunque ahora desde una posición distinta y con mayor espacio para atender su vida familiar.

Trump aún no define a su reemplazo

Por ahora, la administración no ha informado quién ocupará la secretaría de prensa después de la salida de Leavitt ni quién podría asumir temporalmente sus funciones.

Leavitt llegó al cargo el 20 de enero de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump, y se convirtió entonces en la persona más joven, con 28 años, en ocupar la posición.

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours? https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

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