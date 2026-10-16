Ex director de comunicaciones de la Casa Blanca se mofa del despido de Katie Zacharia

Anthony Scaramucci, ex director de comunicaciones de la Casa Blanca a quien se le atribuía haber permanecido el periodo más corto en dicho cargo, se burló del despido de Katie Zacharia quien duró todavía menos tiempo en el mismo puesto.

El 21 de julio de 2017, el neoyorquino de 62 años fue nombrado por Donald Trump máximo responsable del área de comunicaciones del recinto presidencial, pero su gestión resultó fugaz, pues 10 días después fue removido de su cargo debido a desacuerdos con el mismo personaje encargado de sumarlo a su grupo de colaboradores.

A partir de entonces, Scaramucci se convirtió en un férreo detractor de Trump al grado de impulsar a la campaña de Joe Biden y Kamala Harris que impidió la reelección del magante neoyorquino.

Sin embargo, durante poco más de nueve años fue señalado por haber establecido la etapa más breve en la historia como director de comunicaciones del gobierno estadounidense.

El punto es que la salida de Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca se produjo en menor tiempo al ejercer dicho cargo durante sólo cinco días.

President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to.



It was an honor to work for him. pic.twitter.com/Tp4NizrhE2 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026

Ante dicha eventualidad, Anthony Scaramucci aprovechó para mofarse de la californiana cuya labor en la administración únicamente abarcó del 9 al 16 de octubre, esto ante la presión de algunos medios informativos al ventilar que nunca se había titulado como abogada, aunque así lo haya hecho creer.

“Los récords están para romperse, pero no disfruto del dolor ajeno”, escribió irónicamente en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter.

Previamente, el día en que se dio a conocer el nombramiento de Zacharia, Scaramucci publicó otro mensaje en tono de apuesta.

“El tiempo corre. Hasta ahora, 1/11 de Scaramucci”, indicó.

Después, lo que sucedió es de dominio público. En su primera rueda de prensa la comentarista política sólo habló durante 14 minutos y únicamente respondió preguntas de tres periodistas, lo cual provocó malestar entre el resto de los reporteros designados para cubrir la actividad generada en la Casa Blanca.

De ahí en adelante, únicamente fue cuestión de corroborar si era verdad que la persona designada para reemplazar a Karoline Leavitt contaba con el título de abogada como decía.

Al descubrirse la mentira de Katie Zacharia su credibilidad ante los ojos del presidente Trump se desmoronó y, al dejar de ser respaldada, su aventura en la Casa Blanca se dio por concluida.

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