Anthony Scaramucci vislumbra a Trump derrotado y en silencio para evitar la cárcel

Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump, anticipa que el magnate neoyorquino será vencido en las urnas y después evitará hablar más sobre el tema con el objetivo de evitar la prisión.

Durante una entrevista concedida a Dean Obeidallah en su programa de SiriusXM, el inversionista de 60 años, quien sólo duró 11 días trabajando en la Casa Blanca, dijo estar convencido que el candidato presidencial republicano terminará siendo superado por la demócrata Kamala Harris.

“Creo que ella va a ganar porque tiene el dinero, la organización y creo que hay más gente buena en el país”, señaló.

Con respecto a la reacción que podría tener el republicano de 78 años si los números no lo favorecen, Scaramucci descartó cualquier manifestación de su parte, pues después le espera conocer la sentencia por 34 delitos que pesan su contra.

“Creo que pierde. Y si eso ocurre, soy de la opinión contraria de que no intentará fomentar ninguna revolución violenta, ni ninguna insurrección, porque tiene una sentencia pendiente el 26 de noviembre. Así que, tres semanas después de la elección, debe comparecer ante un juez y ser sentenciado por 34 cargos por delitos graves”, indicó.

Anthony Scaramucci sólo permaneció 11 días como director de comunicaciones de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump. (Crédito: Pablo Martínez Monsiváis / AP)

El financiero considerado como uno de los grandes detractores de Trump es partidario de que, si el expresidente acepta serenamente la situación en que se encuentra y se comporta a la altura, quizá hasta logre evitar ser apresado por los delitos en su contra.

“Si dice: ‘Nunca voy a aceptar una derrota, pero no estoy sugiriendo violencia’ y se escabulle, no lo meterán en la cárcel, porque no creo que quieran meter en la cárcel a un expresidente, por muy malo que sea.

Aunque si él está ahí afuera haciendo sonar silbatos para perros y dice: ‘Quiero que disparen a sus vecinos que no votaron por mí’, y hay violencia en las calles de Estados Unidos, irá directo a la cárcel. No tengo ninguna duda al respecto”, subrayó.

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, desestimó las declaraciones de Scaramucci.

“Nadie va a escuchar a alguien que apenas duró más que un sándwich de jamón caducado como director de comunicaciones de la Casa Blanca”, señaló.

Sigue leyendo:

Exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca asegura que Trump perdió su espíritu de lucha

Trump despide a Scaramucci y las redes explotan con memes

Trump dice que EE.UU. es “como un basurero para el mundo” al atacar la inmigración