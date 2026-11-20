La breve y accidentada etapa de Katie Zacharia como secretaria de prensa de Donald Trump podría convertirse en un problema mucho mayor que su salida de la Casa Blanca. El Colegio de Abogados del Estado de California abrió una investigación sobre sus credenciales profesionales, luego de que la exfuncionaria se presentara durante años como abogada en televisión, pese a que no cuenta con una licencia para ejercer en Estados Unidos.

La investigación fue reportada por Los Angeles Times después de que la organización Campaign for Accountability confirmara que recibió una notificación oficial sobre el avance de la denuncia.

El caso vuelve a poner bajo la lupa a Zacharia, quien permaneció apenas cinco días como portavoz de la Casa Blanca antes de abandonar el puesto en octubre.

California pone la lupa sobre Zacharia

La denuncia presentada por Campaign for Accountability, una organización sin fines de lucro dedicada a vigilar la rendición de cuentas de funcionarios y figuras públicas.

El señalamiento apunta a que Zacharia habría utilizado el título de abogada en distintas apariciones televisivas y podcasts, además de presentarse como asesora legal de organizaciones.

Aunque obtuvo un título de Derecho en la Facultad de Derecho Pepperdine Caruso en 2011, las investigaciones periodísticas no encontraron registros de que haya sido admitida para ejercer en algún estado del país.

Según el medio antes citado, incluso fue identificada como experta legal en al menos 18 apariciones en Fox News.

La organización recibió una carta del Colegio de Abogados fechada el 6 de noviembre, en la que se informa que la denuncia fue enviada para una investigación adicional y asignada a un investigador y un asesor legal.

Las declaraciones que encendieron la polémica

El historial de declaraciones de Zacharia también ha generado cuestionamientos. Durante su breve paso por la Casa Blanca, tuvo dificultades para responder preguntas sobre dónde había presentado y aprobado el examen de abogacía.

Posteriormente, reconoció que había presentado el examen de California una sola vez y que no lo aprobó, según reportó el San Francisco Chronicle.

La controversia resulta especialmente delicada porque Zacharia también apareció en medios nacionales como comentarista legal y llegó a figurar como asesora general de Fix California, una organización vinculada al aliado de Trump Ric Grenell.

Zacharia rechaza las acusaciones

La exfuncionaria no ha aceptado los señalamientos. Un portavoz calificó la denuncia como “políticamente motivada” y aseguró que no existe ninguna infracción legal.

“Estamos seguros de que será desestimada sin que se determine ninguna irregularidad”, señaló el representante de Zacharia, de acuerdo al diario.

Por su parte, Michelle Kuppersmith, directora ejecutiva de Campaign for Accountability, celebró que las autoridades estatales decidieran revisar el caso.

“Nos complace que el Colegio de Abogados de California se tome este asunto en serio y lo esté investigando”, declaró.

En California, presentarse como una persona autorizada para ejercer la abogacía sin contar con una licencia activa puede constituir un delito menor, castigado con hasta un año de cárcel y una multa de 1,000 dólares.

Por ahora, la investigación sigue en curso y no existe una determinación de culpabilidad.

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