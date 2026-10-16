Katie Zacharia estaría a punto de dejar la Casa Blanca tras solo cinco días en el cargo

La estancia de Katie Zacharia en la Casa Blanca estaría a punto de terminar. Según The New York Times la nueva secretaria de prensa del presidente Donald Trump fue despedida después de apenas cinco días en el cargo.

Según tres personas familiarizadas con la decisión, la salida se produjo este viernes, después de una semana marcada por críticas a su primera comparecencia ante los periodistas y cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales. La noticia trascendió poco después de que Trump dijera públicamente que había aconsejado a Zacharia reconsiderar si quería continuar en el puesto.

De acuerdo con Reuters, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la portavoz había sido separada del cargo. Fox News, por su parte, informó que Zacharia estaba “en transición” fuera de la posición.

BREAKING: President Trump says he's leaving Katie Zacharia's future as White House press secretary up to her, acknowledging that the media has been "tough" on his newest spokesperson.



Zacharia is facing intense scrutiny just days into the job, with questions surrounding her? pic.twitter.com/YPSmcY8h2R — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

Una salida tras solo cinco días en el cargo

Zacharia llegó al puesto para sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó la administración en agosto. Antes de su nombramiento, trabajó en comunicaciones para la empresa vinculada a Trump Media y fue portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Su debut ante la prensa ocurrió el martes y duró alrededor de 14 minutos. Durante la sesión respondió preguntas de solo tres periodistas, una comparecencia que generó críticas y dudas sobre cómo desempeñaría una de las funciones de comunicación más visibles del gobierno.

Las dudas sobre sus credenciales jurídicas

La polémica aumentó cuando surgieron preguntas sobre su trayectoria como abogada. Trump la había presentado como tal al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció durante una entrevista con Fox News que no aprobó el examen de abogacía y que tampoco volvió a presentarlo.

“Correcto”, respondió cuando el presentador Sean Hannity le preguntó si no había aprobado el examen, según la transcripción recogida por Reuters.

El asunto también provocó que la organización Campaign for Accountability solicitara al Colegio de Abogados de California investigar sus declaraciones sobre su condición profesional.

Trump defendió a su portavoz

Antes de que corriera el rumor de su salida, Trump afirmó que Zacharia había recibido un trato injusto de los medios y dijo que quería que fuera feliz.

“Si yo fuera tú, lo reconsideraría”, aseguró que le había dicho, según Reuters.

La posible salida de Zacharia deja al equipo de comunicación presidencial ante la necesidad de reorganizar una función clave de la Casa Blanca. Hasta los reportes publicados el viernes, no se había anunciado oficialmente quién ocuparía el puesto de manera permanente.

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