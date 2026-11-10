Dana White, jefe de la UFC, rechaza ser portavoz de Trump: “No quiero hacer política”

La Casa Blanca sigue sin encontrar a quien se haga cargo de su comunicación y Donald Trump protagonizó un episodio poco común al intentar colocar al presidente de la UFC, Dana White, frente a los periodistas. Pero el empresario no quiso el puesto y respondió con una frase que cerró cualquier especulación: “No quiero dedicarme a la política”.

La petición ocurrió cuando Trump apareció en la sala de prensa acompañado de su viejo amigo. El mandatario le había ofrecido públicamente el cargo durante el fin de semana, en una publicación en Truth Social, en la que lo describió como un “luchador y guerrero” y le pidió directamente que aceptara.

Trump calls Dana White to the podium. Dana White immediately starts gargling, calling Trump "the toughest most resilient human being that I've ever met in my entire life" pic.twitter.com/O38iR7DAqA — Aaron Rupar (@atrupar) November 9, 2026

La invitación tomó por sorpresa a White, quien inicialmente evitó pronunciarse; sin embargo, durante la comparecencia, Trump decidió preguntarle frente a los reporteros si quería convertirse en secretario de prensa o prefería seguir al frente de la “ridícula UFC”.

“Gracias por la oferta, señor. No quiero dedicarme a la política”, contestó White. Trump respondió que estaba “devastado” por escuchar su negativa y dio por terminada la conferencia.

Trump convirtió la oferta en espectáculo

La propuesta había generado dudas desde el principio. Un día antes de la comparecencia, Trump aseguró que estaba bromeando cuando anunció que quería a White como su portavoz. Incluso explicó que había pensado en su amigo durante lo que calificó como un mal día para la prensa.

Aun así, el presidente llevó la ocurrencia hasta la sala de prensa y permitió que el empresario respondiera algunas preguntas. White, por su parte, aclaró que no tiene aspiraciones políticas y que su visita a la Casa Blanca también respondía a otros asuntos.

Una amistad de décadas con Trump

La cercanía entre ambos no es nueva. Trump y White mantienen una amistad desde hace décadas, cuando el empresario comenzó a organizar eventos de la UFC en los casinos del ahora presidente.

White también ha respaldado políticamente a Trump y participó en las convenciones republicanas de 2016, 2020 y 2024. Su relación se ha mantenido estrecha durante los años de gobierno, al punto de que la UFC celebró un evento en los jardines de la Casa Blanca en junio de 2026.

La Casa Blanca sigue sin portavoz

El episodio ocurre mientras el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca continúa vacante. Karoline Leavitt dejó el cargo a finales de agosto y, posteriormente, Katie Zacharia asumió la responsabilidad, pero permaneció apenas cinco días.

La breve gestión de Zacharia dejó nuevamente abierto uno de los puestos más visibles de la administración. Por ahora, Trump tendrá que buscar a otra persona para defender sus decisiones ante los medios, mientras Dana White seguirá al frente de la UFC.

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