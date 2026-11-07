Trump pretende que el presidente del UFC se convierta en secretario de prensa de la Casa Blanca

Bajo el argumento de requerir a personas que lo defiendan de la izquierda, el presidente Donald Trump ofreció el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca a Dana White, máximo responsable de Ultimate Fighting Championship (UFC).

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación dio a conocer el ofrecimiento llevado a cabo al empresario de artes marciales mixtas para que acepte el cargo acompañado de algunos gladiadores estelares del UFC quienes trabajarían para el gobierno como asistentes de White.

“Me complace anunciar que, al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos.

Le he pedido que traiga consigo a sus asistentes, aunque algunos no sean de nuestro país: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

Necesitamos a estas personas para que nos defiendan de la izquierda radical. Dana será un secretario de prensa sin igual. ¡Dana, acepta el puesto!”, indica el texto.

I am pleased to announce that the Great Dana White, a violent Fighter and Warrior, has been offered the job of Press Secretary of the United States. I have requested that he bring with him assistants, even though some are not from our Country, of Islam Makhachev, Khabib? pic.twitter.com/qIW1vVotAH — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 7, 2026

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Dana White publicó una imagen suya en el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca acompañada del texto: “Pasemos al siguiente capítulo”.

Sin embargo, el visionario empresario originario de Connecticut no aclaró si aceptó o no la oferta de trabajo de Trump.

La relación entre el presidente y el responsable del UFC se remonta a 2001, cuando el magnate neoyorquino rescató a su empresa de la quiebra abriéndole las puertas de su hotel y casino, el Trump Taj Mahal en Atlantic City, para albergar el UFC 30.

A partir de ese momento, comenzaron a organizar algunas carteleras de manera conjunta y ello contribuyó a que la empresa de artes marciales mixta despuntará hasta alcanzar las millonarias ganancias conseguidas en los últimos años.

De hecho, el 4 de julio, por órdenes de Donald Trump se realizó una función del UFC en uno de los jardines de la Casa Blanca, esto como parte de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

No obstante, el evento muy criticado por los demócratas al considerarlo un derroche innecesario de recursos.

En la actualidad, la Casa Blanca continúa sin un jefe de prensa que cubra el puesto vacante de Karoline Leavitt.

Aunque se había nombrado a la comentarista política Katie Zacharia para el puesto, su etapa se redujo a una semana en el cargo, pues ante la presión ejercida por la prensa en su contra por haber mentido sobre haberse graduado como abogada, terminó causando su despido.

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