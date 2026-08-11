Ilhan Omar pregunta si Trump utilizó a ICE para vigilarla durante un evento en Minnesota

La presencia de una agente federal frente a un evento público de Ilhan Omar en Minnesota abrió un nuevo frente de cuestionamientos para la administración de Donald Trump. La congresista demócrata pidió explicaciones sobre el motivo por el que una integrante de HSI, división de ICE, permaneció estacionada afuera del centro comunitario donde realizaba una reunión con ciudadanos.

De acuerdo con una investigación publicada por The Guardian, Omar envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para conocer si la agencia estaba realizando labores de vigilancia relacionadas con ella o con otros funcionarios.

Una operación antidrogas que llamó la atención

Según el relato de Omar, un policía de Richfield detectó a una mujer dentro de una Ford Explorer estacionada cerca del edificio y sospechó de la situación porque las placas del vehículo no coincidían con los registros oficiales.

La mujer habría dicho inicialmente que trabajaba como guardia de seguridad. Posteriormente, de acuerdo con la congresista, contactó a un supervisor y se identificó como agente de HSI, asegurando que participaba en una operación encubierta contra el narcotráfico.

El punto que generó mayor preocupación fue que, según Omar, la policía local no había recibido información previa sobre esa operación.

La agente permaneció en el lugar hasta hablar con su supervisor y después abandonó la zona.

Omar exige respuestas al gobierno de Trump

La congresista cuestionó por qué la agente se encontraba precisamente frente al centro comunitario durante una actividad pública y cómo sabía que ella estaría allí.

“Esto también plantea interrogantes serios e incómodos sobre el propósito de la presencia de HSI fuera de mi evento”, afirmó Omar, según The Guardian.

La demócrata fue más allá y advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno utilice a ICE para vigilar a opositores políticos, aunque esa acusación no ha sido demostrada.

En su carta, Omar pidió información sobre otras posibles actividades de HSI relacionadas con funcionarios locales, estatales o federales de Minnesota.

El diario antes citado informó que contactó al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios sobre el episodio.

Hasta ahora, la controversia gira en torno a una pregunta central: si la presencia de la agente fue parte de una investigación antidrogas sin relación con Omar o si existía algún otro propósito detrás de su permanencia frente al evento.

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