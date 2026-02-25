Trump arremete en contra de las demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, a quienes pide expulsar del país

Molesto por la posición que han asumido desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump pide expulsar de Estados Unidos a las representantes demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, sobre todo después de atestiguar la manera en cómo ambas protestaron durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación les reprochó a ambas musulmanas la poca educación que mostraron en el Congreso mientras el exponía los objetivos alcanzados después de un año de gobierno.

“Cuando ves a Ilhan Omar y Rashida Tlaib, con su bajo coeficiente intelectual, gritando sin control anoche en el elegante Discurso del Estado de la Unión, un evento tan importante y hermoso, tenían los ojos saltones e inyectados en sangre de locos, LUNÁTICOS, trastornados mentales y enfermos que, francamente, parecen estar internados.

Cuando la gente puede comportarse así, y sabiendo que son políticos corruptos y corruptos, tan malos para nuestro país, deberíamos devolverlas de donde vinieron lo antes posible. Solo pueden dañar a los Estados Unidos; no pueden hacer nada para ayudarlo”, expuso.

Rashida Tlaib, representante por Michigan, y Ilhan Omar, congresista por Minnesota, no son bien vista. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Y siguiendo la misma línea de pensamiento, el magnate neoyorquino volvió a la carga en contra del actor Robert De Niro, otro de sus más aguerridos críticos de su política.

“Deberían subirse a un barco con el perturbado Robert De Niro de Trump, otro enfermo y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡Algo que es seriamente CRIMINAL! Cuando lo vi romper a llorar anoche, como haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la Loca Rosie O’Donnell, quien ahora mismo está en Irlanda intentando averiguar cómo regresar a nuestro hermoso Estados Unidos.

La única diferencia entre De Niro y Rosie es que ella probablemente sea algo más inteligente que él, lo cual no es decir mucho.

La buena noticia es que Estados Unidos ahora es más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo locos!”, enfatizó.

