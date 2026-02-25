Trump llama “locos” a demócratas durante discurso de Estado de la Unión

El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump estuvo marcado por fuertes ataques contra los demócratas y un mensaje duro sobre inmigración, en una intervención que, según críticos, dejó poco espacio para temas como los jóvenes estadounidenses o la reconciliación política.

Durante su intervención ante el Congreso, Trump defendió los logros de su primer año de gobierno y responsabilizó a los demócratas de bloquear su agenda económica y de seguridad nacional. El presidente acusó a la oposición de oponerse sistemáticamente a sus políticas, en especial a los recortes fiscales y al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), clave para la aplicación de las políticas migratorias.

“Todos los demócratas votaron en contra de estos recortes fiscales masivos. Querían subidas de impuestos”, afirmó el mandatario, quien también responsabilizó a la oposición por los problemas presupuestarios relacionados con el DHS.

Inmigración y confrontación política

Uno de los momentos más tensos del discurso ocurrió cuando Trump pidió a los legisladores que se pusieran de pie si estaban de acuerdo con el principio de que el deber principal del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses “y no a los inmigrantes”. Mientras los republicanos se levantaron y aplaudieron, la mayoría de los demócratas permaneció sentada.

La reacción llevó al presidente a intensificar sus críticas

“Nadie se levanta. Esta gente está loca”, dijo Trump desde el podio, provocando ovaciones entre los legisladores republicanos. El mandatario agregó que, pese a las diferencias políticas, Estados Unidos tenía suerte de seguir siendo un país fuerte.

El discurso reforzó el énfasis del gobierno en la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias, un tema central de la agenda de Trump y de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Sin embargo, los legisladores demócratas también respondieron durante la sesión. La representante Ilhan Omar, de Minnesota, y Rashida Tlaib, de Michigan, interrumpieron al mandatario para denunciar que operativos migratorios han provocado la muerte de ciudadanos estadounidenses.

“¡Han matado estadounidenses!”, gritó Omar, mientras Tlaib repitió la acusación desde su asiento, en referencia a los casos de Renee Good y Alex Pretti.

