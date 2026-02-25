Para Trump, los inmigrantes siguen siendo criminales: expertos

El primer discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en su segundo mandato confirmó, según analistas y especialistas en inmigración, que la política migratoria sigue siendo uno de los ejes centrales de su agenda política, especialmente en un año electoral.



Aunque el mandatario aseguró que Estados Unidos es “más fuerte, más rico y más grande que nunca”, expertos consultados por La Opinión coincidieron en que el mensaje mantuvo una narrativa dura hacia la comunidad inmigrante, con acusaciones sobre criminalidad y fraude electoral que consideran alejadas de la evidencia disponible.

Inmigración y elecciones, el eje político

Ben Monterroso, asesor de Poder Latinx, calificó el discurso como ofensivo para las comunidades inmigrantes al considerar que el presidente volvió a asociar inmigración con delincuencia y fraude electoral. “Cuando lo escuchas hablar de la comunidad inmigrante, siempre habla mal de la comunidad y dentro de esta hay malas personas, pero no todos somos criminales. [Trump] tiene que entender que somos parte de este país y va a tener que gobernar con nosotros y para nosotros, o no volverá a ganar”, dijo.



Según Monterroso, iniciativas como el SAVE Act podrían convertirse en obstáculos para la participación electoral latina debido a los nuevos requisitos de identificación para votar. “El presidente quiere manipular las elecciones. Está buscando provocaciones para después decir que hubo fraude”, señaló.



También advirtió que el clima migratorio actual ha generado miedo en las comunidades, con operativos migratorios cada vez más visibles. “Mucha de nuestra comunidad no sale a participar. Vemos gente en las calles con mascarillas, agentes de ICE sin uniforme y detenciones constantes”, afirmó.



El activista señaló que los próximos comicios serán clave, cuando se renueven cientos de cargos públicos en todo el país, y sostuvo que la participación latina será determinante.

La narrativa migratoria y la economía

Para Daniel Costa, abogado especializado en inmigración y empleo y experto del Economic Policy Institute (EPI), Trump dedicó relativamente poco tiempo a la inmigración en su discurso, concentrándose más en la economía y en las elecciones de noviembre.



Sin embargo, señaló que el presidente volvió a presentar a los inmigrantes como delincuentes, pese a que diversos estudios muestran que las tasas de criminalidad entre inmigrantes suelen ser menores que entre ciudadanos estadounidenses.



Costa también criticó que el mandatario no mencionara denuncias recientes sobre abusos en operativos migratorios ni el impacto económico de las deportaciones masivas.



Según explicó, la idea de que expulsar inmigrantes generará más empleos para estadounidenses no tiene sustento económico. “Si se alcanzan cifras cercanas a cuatro millones de deportaciones, podría haber una pérdida de casi seis millones de empleos, porque los inmigrantes no solo trabajan, también consumen”, explicó.



El experto advirtió que retirar permisos de trabajo y detener deportaciones puede afectar a familias enteras que dependen de esos ingresos para pagar vivienda y alimentación.

Un discurso sin reconciliación

El analista político Ricardo A. Ramírez, fundador de Forward Shift Strategies, consideró que Trump llegó al Congreso políticamente más débil en materia migratoria que en su primer mandato, pero lejos de moderar el tono, optó por reforzar el mensaje dirigido a su base política.



Ramírez sostuvo que el discurso mostró poca intención de reconciliación en un tema que divide profundamente al país.

La esperanza de un cambio

La congresista republicana McClain Delaney, de Maryland, señaló que, pese al panorama preocupante en materia migratoria, considera posible impulsar cambios en la forma en que operan las agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La legisladora afirmó que existe un consenso en torno a la necesidad de hacer cumplir las leyes migratorias, pero subrayó que ello debe hacerse con mayor transparencia y humanidad. “Todos queremos que nuestras leyes se respeten y se apliquen, pero con transparencia y humanidad. No podemos permitir más muertes ni operativos que separen a familias”, señaló.

McClain Delaney mencionó casos en los que adultos mayores han sido detenidos durante operativos migratorios, dejando a menores solos en vehículos o viviendas, situaciones que consideró inaceptables. Además, reconoció que reformar las prácticas de ICE no será sencillo, pero sostuvo que los cambios pueden lograrse mediante presión ciudadana, liderazgo político y supervisión pública.

