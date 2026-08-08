Votó por Trump y terminó golpeado por su política migratoria; el ICE detuvo a su prometida

Un empresario de Texas que respaldó la candidatura de Donald Trump en las elecciones de 2024 aseguró estar arrepentido de su voto después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieran a su prometida, una inmigrante venezolana con un proceso de asilo en curso.

“Está destruyendo familias”, afirma el empresario

John Gannon, propietario de una empresa de publicidad exterior en Texas, relató a CBS News que su prometida, Yasmin Suárez Reyes, fue detenida por agentes del ICE en julio, poco después de pasar un filtro de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston.

Gannon afirmó que votó por Trump convencido de que las deportaciones estarían dirigidas contra personas con antecedentes criminales.

“Están deteniendo a ciudadanos respetuosos de la ley. Hombre, está destruyendo familias y empleos”, declaró.

También describió el momento de la detención como un operativo sorpresivo. “La rodearon y la metieron a la fuerza en un vehículo. Esto es como la Gestapo”, afirmó.

Por su parte, la abogada Anne Kennedy explicó que Suárez Reyes ingresó legalmente al país, cuenta con una solicitud de asilo pendiente, permiso de trabajo y licencia de conducir de Texas, además de no tener antecedentes penales.

El caso divide opiniones en redes sociales

Cuando fue cuestionado sobre qué mensaje enviaría al presidente, Gannon respondió: “Persigan a los criminales, pero dejen en paz a los pequeños negocios familiares y a los niños”.

El caso también provocó reacciones encontradas. La periodista Molly Knight criticó el cambio de postura del empresario al escribir: “Votaste por Trump para que les hiciera esto a otras personas”.

En el mismo sentido, la analista política Rachel Bitecofer ironizó que el arrepentimiento llegó únicamente cuando las políticas migratorias afectaron a su propia familia.

Esta no es la primera vez que las políticas migratorias de la administración en curso golpean a los simpatizantes de Trump, pero sí es una historia que ha generado debate en redes sociales.

Sigue leyendo: