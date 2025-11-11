¿Bancos, tiendas y restaurantes abren el Día de los Veteranos?

Cada 11 de noviembre, Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos, una fecha dedicada a honrar a quienes han servido en las Fuerzas Armadas. Pero junto con las ceremonias y homenajes, muchos se preguntan: ¿los bancos, las tiendas y los restaurantes abren el Día de los Veteranos? La respuesta depende del tipo de establecimiento, ya que algunos cierran por tratarse de un feriado federal, mientras otros continúan operando con normalidad.

El Día de los Veteranos tiene sus orígenes en el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918, cuando, según el Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE.UU., se decretó “una cesación temporal de hostilidades entre las naciones aliadas y Alemania”. Desde entonces, la fecha se mantiene como símbolo de paz y gratitud.

En 1954, el Congreso estadounidense, con apoyo de organizaciones de veteranos, cambió el nombre de “Armistice Day” a “Veterans Day”. El presidente Dwight D. Eisenhower firmó la ley que oficializó la celebración bajo su nombre actual.

Esto en el aspecto histórico de esta importante conmemoración. Hoy en día, esta fecha se ha convertido en una manera de celebrar y recordar a todos nuestros veteranos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que han ofrecido su vida por el país en los diferentes conflictos mundiales. Para mayor disfrute, te decimos qué está abierto y qué está cerrado durante el Día de los Veteranos.

¿Bancos y servicios postales abren en el Día de los Veteranos?

Los bancos son, en su mayoría, los principales afectados por el feriado. Instituciones como Bank of America, Wells Fargo, Chase, CitiBank, PNC, Truist y Capital One permanecerán cerradas el 11 de noviembre. Esto ocurre porque el Día de los Veteranos es un feriado reconocido por la Reserva Federal, aunque los cajeros automáticos estarán disponibles para operaciones básicas.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) tampoco operará ese día. No habrá entrega de correo regular ni atención en las oficinas postales, salvo el servicio Priority Mail Express, que sí mantendrá entregas limitadas.

En cambio, UPS y FedEx trabajarán normalmente, tanto en sus centros de envío como en sus servicios de entrega. UPS advirtió, sin embargo, que las entregas gestionadas a través del correo postal, como UPS SurePost o Mail Innovations, podrían demorar un día adicional por la suspensión del servicio del USPS.

¿Mercados y tiendas minoristas abren en el Día de los Veteranos?

Las tiendas minoristas y supermercados no suelen cerrar en esta fecha. Cadenas como Costco, Aldi, Kroger, Wegmans, Home Depot y Petco operarán en sus horarios regulares.

El mercado bursátil también mantendrá sus actividades normales. La Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq no cierran el Día de los Veteranos, pero el mercado de bonos sí suspende sus operaciones, de acuerdo con la Asociación de la Industria de Valores y Mercados Financieros.

¿Restaurantes abren y hay descuentos para veteranos?

Las principales cadenas de comida rápida, incluyendo McDonald’s, Wendy’s, KFC, Sonic y Dunkin’, se mantienen abiertas durante el Veterans Day. Aun así, siempre es recomendable verificar los horarios locales, ya que algunos establecimientos pueden ajustar su apertura según la demanda o la ubicación.

Muchos restaurantes aprovechan la ocasión para rendir homenaje a los veteranos y sus familias con ofertas especiales. Cadenas como Applebee’s, Red Lobster, Starbucks, Chipotle, Cracker Barrel, Krispy Kreme y Arby’s ofrecerán comidas o productos gratuitos y descuentos exclusivos el 11 de noviembre.

La mayoría de estas promociones requieren una identificación militar o de veterano, como una Veteran ID Card o el documento DD214, que certifica el tiempo de servicio. Algunas ofertas aplican únicamente para consumo en el lugar, por lo que conviene confirmar la participación del restaurante más cercano antes de acudir.

La Legión Americana, una de las organizaciones de veteranos más grandes del país, publica cada año una lista detallada de descuentos y beneficios disponibles para quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas.

