“Kamala Harris ya no es relevante, tuvo su oportunidad y la desaprovechó”, asegura John Kennedy

John Kennedy, senador por Luisiana, le recordó a la exvicepresidenta Kamala Harris que fracasó de manera rotunda al enfrentar al mandatario Donald Trump en las elecciones presidenciales en 2024 y cómo, desde entonces, “ya no es relevante” al carecer de credibilidad frente a la ciudadanía.

Recientemente, la demócrata californiana compartió en la plataforma social X, antes conocida como Twitter, un video donde advierte que el conservador encargado de gobernar a la nación hasta 2028 intenta cambiar la manera en que votan los ciudadanos al convertir la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (Ley SAVE America) en su principal prioridad legislativa.

“Hay obstáculos para dificultar el voto. Y luego están los estados,19 ya han aprobado leyes para dificultar el voto, y los que no han aprobado ninguna ley lo están haciendo en la práctica en muchos lugares del país. ¿Por qué? Porque te tienen miedo”, sostiene.

En respuesta, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el legislador Kennedy le indicó a Harris que su opinión dejó pesar desde el momento en que su proyecto de nación no encontró eco entre los votantes.

“Sin ánimo de ofender, pero la vicepresidenta Harris ya no es relevante. Tuvo su oportunidad y la desaprovechó. Puede congraciarse con los Lulu Lenin todo lo que quiera, pero me confunde con alguien a quien le importe lo que piensen los demás. Es decir, es cosa del pasado”, enfatizó.

John Kennedy considera a Kamala Harris una excandidata presidencial que fracasó al no conectar con la mayoría de los estadounidenses. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

En noviembre de 2024, los resultados de las elecciones contrastaron con los más de $1,200 millones de dólares obtenidos a través donantes importantes, dinero gastado en su totalidad en la compra de campañas de promoción.

La mujer que aspiraba a gobernar el país por primera vez en la historia perdió el Colegio Electoral al obtener sólo 226 votos frente a los 312 de un rival que, si bien polarizó al país, cerró como el primer republicano en ganar el voto popular en 20 años.

No obstante, luego de varios meses de descanso, Kamala Harris se reincorporó a la arena política a través de la publicación del libro “107 días”, en el cual responsabiliza a su propio exjefe de haberle cedido muy tarde la estafeta para buscar la presidencia, objetivo que varios analistas no le recomiendan volver a hacer, pues de cara a las elecciones de 2028 tendría que competir frente a rivales demócratas en mejor momento, lo cual podría sepultar de manera definitiva su carrera.

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