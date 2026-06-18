John Kennedy contempla la opción de postularse como aspirante a la presidencia

John Kennedy, senador por Luisiana, estaría dispuesto a contender en un proceso interno frente a James David Vance, vicepresidente de la nación; y ante Marco Rubio, secretario de Estado, por la candidatura republicana a la presidencial en 2028.

Cerca de cumplir una década en el Senado, el abogado originario de Centreville, Misisipi, está convencido que podría contar con el respaldo necesario para representar a los conservadores en la boleta como opción de relevó del presidente Donald Trump.

Durante una aparición en el programa “Katie Pavlich Tonight”, el cual transmite la cadena de noticias NewsNation, el republicano de 74 años mencionó que aun cuando su gestión como senador concluirá en enero de 2029, eso no le impediría hacer campaña con el objetivo de disputar el boleto rumbo a la Casa Blanca.

“Planeo postularme para el Senado, pero si me preguntan qué pasaría si muchos candidatos se presentan y creo que son unos ineptos y que yo puedo hacerlo mejor, ¿consideraría presentarme? Y yo digo: ‘Claro que sí’”, indicó.

Sin tener la misma exposición mediática que Vance o Rubio, una de las fortalezas de John Kennedy radica en su comunidad de seguidores construida en redes sociales.

En la actualidad, al político de 74 años lo siguen 1.7 millones de personas en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Dicho número de seguidores interesados en descubrir lo que a menudo comparte Kennedy resulta prometedor para sus aspiraciones, pues los comentarios dirigidos hacia sus contenidos suelen ser más de apoyo que críticas severas en torno a su desempeño como legislador.

John Kennedy cuenta con una comunidad de seguidores atentos a lo que suele compartir en redes sociales. (Crédito: Kevin Wolf / AP)

Con respecto a Marco Rubio, su poder en X se traduce en los dos millones de seguidores, los cuales resultan insuficientes para alcanzar a J.D. Vance y sus 5.4 millones de seguidores en la misma plataforma.

A falta de mucho camino por recorrer, tanto al secretario de Estado como al vicepresidente, se les contempla disputando una cerrada carrera por ver quién puede representar a los conservadores en las elecciones presidenciales de 2028.

Hacia finales del mes pasado, los resultados de un sondeo llevado a cabo por el centro de investigación de opinión pública y encuestas no partidista Emerson College Polling, colocaban a Vance con 36% de respaldo, tan sólo un punto más que Rubio.

Muy por detrás de ellos aparecían Ron DeSantis, gobernador de Florida; y Nikki Haley, exaspirante a la candidatura presidencial conservadora en 2024, ambos con 5% de respaldo ciudadano.

Habría que esperar para medir si una hipotética postulación de John Kennedy provocaría cambios en las preferencias de los votantes republicanos.

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