“Quiero llevar a mi hijo a dar un paseo”: luego del terrible choque de Windsor Hills, familiares revelan palabras finales de madre embarazada

Mientras continúan las investigaciones del horrendo choque vehicular en el que murieron seis personas el jueves en el barrio angelino de Windsor Hills, emergen los testimonios de familiares de las víctimas.

Tal vez el caso más dramático es el de una mujer embarazada que murió en el choque. Ella iba con su hijo de menos de 1 año y con su novio. La brutal colisión de un auto Mercedes-Benz que se cruzó la luz roja a toda velocidad seguida por el fuego instantáneo hicieron imposible que ellos sobrevivieran.

El nombre de la mujer es Asherey Ryan, quien se dirigía a una cita médica relacionada con su embarazo.

Asherey Ryan, her 11 month old son Alonzo Quintero, unborn child, and the father Renald were killed after a tragic car accident that took place on Slauson and La Brea yesterday.https://t.co/WvmaoNBT43 — The Voice of Black L.A (@BLACKLAVOICE) August 5, 2022

“Ella literalmente salió de la casa, porque todos vivíamos juntos, y dijo: ‘OK, los amo a todos. Voy a mi cita médica para checar al bebé'”, relató su hermana, Seanna Kerr, entrevistada por el canal ABC7 el viernes, mismo día que se efectuó una vigilia.

“Nosotros le preguntamos por qué no dejaba a nuestro sobrino aquí, y ella dijo: ‘No, quiero llevar a mi hijo a dar un paseo’. Saber eso realmente rompió nuestros corazones”, agregó Kerr.

Además de ellos tres y el bebé en el vientre de la mujer, fallecieron en el accidente dos mujeres y un hombre, en uno de los choques más brutales y trágicos de los últimos años en el área de Los Ángeles.

El choque se produjo alrededor de las 1:30 pm del jueves sobre la calle La Brea en el cruce con Slauson, cuando el auto Mercedes a una enorme velocidad -algunos estiman que iba a 80 millas por hora o tal vez más- se pasó la luz roja y arrolló a algunos autos.

En total fueron seis vehículos involucrados. El choque causó un incendio inmediato del auto o autos chocados, sobre la esquina de una de las cuatro estaciones de gasolina que hay en es crucero angelino. Múltiples cuerpos salieron disparados de los autos.

Disturbing security cam video of the catastrophic crash in Windsor Hills… New details NOW on @ABC7 Eyewitness News at 5pm pic.twitter.com/CQU6y3rHHv — Chris Cristi (@abc7chriscristi) August 4, 2022

El Mercedes era conducido por una mujer de 37 años identificada como Nicole Lorraine Linton, una enfermera registrada que es originaria de Houston, quien sobrevivió y que el viernes fue arrestada bajo sospecha de homicidio vehicular. El caso aún debe ser recibido por los fiscales. Se desconoce si la mujer se encontraba manejando bajo la influencia.

El bebé se llamaba Alonzo Quintero, quien este 17 de agosto iba a cumplir un año. El novio de la mujer fue identificado como Reynold Lester.

En un gesto de enorme corazón, la hermana de la mujer embarazada dijo en la entrevista con ABC7 que ella y su familia perdonaban a la mujer que causó la tragedia, explicando que ellos son gente de fe, pero que necesitan saber por qué manejaba así.

Otros reportes mostraron la entereza de la familia, la cual abrió una página de donaciones para lidiar con la tragedia. "Nothing can ever bring my babies back." The family of a pregnant woman who was killed in a fiery crash in Windsor Hills, along with her fiancé and infant son, speaks out. https://t.co/SqepsQatzg pic.twitter.com/Kwz2maLhFe— NBC Los Angeles (@NBCLA) August 6, 2022

El accidente, que también dejó a ocho personas lesionadas, la mayoría de ellas niños, ha consternado a Los Ángeles y específicamente a las comunidades del área del accidente, en el oeste de la ciudad.