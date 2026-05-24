Director del FBI organiza una competencia para encontrar al agente en mejor forma a nivel nacional

Kash Patel, director del FBI, convocó a todo el personal de sus oficinas para sumarse a una competencia cuyo objetivo consiste en encontrar a los agentes masculino y femenino en mejor forma física en todo el país.

El sitio web Politico fue el primero en dar a conocer que la agencia federal a cargo del abogado de raíces hindús promoverá una competencia diseñada para detectar a los dos miembros del personal operativo más aptos para cumplir con el deber inculcado a lo largo de su proceso formativo.

El proceso consistirá en que, cada una de las 56 oficinas regionales con que cuenta el FBI en todo el país designe a dos agentes que considere están mejor capacitados para velar porque la justicia siempre prevalezca por encima de cualquier delito.

Dicha encomienda demanda estar en forma tanto física como mentalmente y, a partir de varias pruebas, ambos conceptos deben corroborarse.

Una vez definidos los más de 100 participantes, entonces deberán concentrarse a principios de julio en la Academia de Entrenamiento de Quantico, Virginia.

En la mega prueba organizada por el director del FBI, tanto hombres como mujeres, contendrán durante un par de días. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

En ese lugar, durante dos días, se llevará acabo un programa de arduo entrenamiento donde se combina resistencia física pura con una elevada concentración mental.

“La buena forma física es fundamental para los empleados del FBI, y esta iniciativa ofrece una experiencia de trabajo en equipo nueva y creativa en la Academia de Formación del FBI”, indicó un portavoz del FBI a través de un comunicado dirigido al diario Daily Mail.

Además de mantener a los agentes de élite en óptimas condiciones físicas, esta competencia también busca fortalecer el espíritu de equipo en todas las oficinas regionales del FBI segregadas a lo largo y ancho del territorio estadounidense.

Sin embargo, algunos detractores de Kash Patel coinciden en señalar que el sorpresivo surgimiento de una competencia podría ser una cortina de humo organizada para desviar la atención de los escándalos en que se ha visto envuelto el responsable del FBI por presuntamente anteponer sus intereses personales por encima de las prioridades de la agencia durante poco menos de medio año desde que fue designado por el presidente Donald Trump para restructurarla.

Sigue leyendo:

• Director del FBI genera controversia al practicar esnórquel en un sitio restringido de Pearl Harbor

• Demócratas piden evaluar al jefe del FBI por acusaciones sobre consumo de alcohol

• Donald Trump descarta la idea de reemplazar a Kash Patel como director del FBI