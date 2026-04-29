Celebrar el Día de la Madre costará 4% más este año, según análisis de Wells Fargo

A tan solo semanas de celebrar el Día de la Madre este año, muchos hogares tendrán que ajustar sus presupuestos, ya que, debido a la elevada inflación, tener un detalle, regalo o presente para la progenitora podría costar hasta 4% más que el año pasado, según destaca un análisis de Wells Fargo Agri-Food Institute.

Con una inflación por encima del 3%, este año comer en un restaurante para conmemorar a las madres podría costar hasta $70 en comparación con los $64 del año anterior. Para Michael Swanson, economista agrícola jefe del instituto de Wells Fargo, “los restaurantes necesitan competir para retener a esos trabajadores”, señaló.

Por otro lado, quienes optan por regalar ramos de flores, estos tuvieron un aumento de $55 a $59, es decir, un 7.3%; los chocolates y dulces subieron de $38 a $41, uno 7.2%, mientras que las joyas aumentaron de los $214 a $230. En cuanto a los perfumes, solo pasaron de costar $66 a $67, una subida del 1.1%.

Para Clay Cary, analista sénior de tendencias de CouponFollow, la conclusión a la que se llegó con el estudio es que hubo un aumento rápido en los costos de diversas categorías. “Si bien la inflación siempre se prevé, estos costos ocultos pueden sorprender a los consumidores. Planificar con anticipación y aprovechar los descuentos cuando sea posible puede tener un impacto significativo en los presupuestos este año”, dijo.

Cary también señaló que esperar a última hora para comprar el regalo puede salir mucho más costoso; se podría pagar entre $5 a $20 más.

Opciones asequibles

Swanson considera que, aunque llevar a mamá a comer fuera de casa puede salir más costoso, en lo que respecta a opciones más asequibles, indica que “quizás este sea el año para organizar un brunch por el Día de la Madre, ya que el precio de los huevos ha bajado considerablemente con respecto al año pasado. Hace un año, en marzo, el precio de una docena de huevos era de $6.23, y este año, en marzo, era de $2.35”, expresó.

El análisis de Wells Fargo detalló el vertiginoso aumento del precio de la carne de res en el último año, el cual, según la USDA, subió un 17%, uno de los niveles más altos ante la alta demanda. Por lo que, aunque forma parte de uno de los platillos típicos, Swanson no lo recomienda para celebrar ese día en el caso de querer ahorrar.

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