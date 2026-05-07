Qué pasa si te encuentran robando un paquete de Amazon de un domicilio

Tomar un paquete dejado frente a una casa puede parecer, para algunos, un “robo menor” o un acto oportunista sin grandes consecuencias. En Estados Unidos, no suele ser así. El robo de paquetes entregados en domicilios —un fenómeno conocido popularmente como porch piracy— es perseguido por policías locales, fiscales estatales y, en ciertos casos, incluso por autoridades federales.

El auge del comercio electrónico multiplicó este tipo de delitos. Con millones de entregas diarias de Amazon, Walmart, Target y otras plataformas, los paquetes dejados en porches, entradas de edificios o frente a puertas se convirtieron en blancos fáciles. Pero también crecieron las cámaras de seguridad, los timbres inteligentes y las denuncias vecinales. En otras palabras: hoy es mucho más fácil quedar grabado, identificado y detenido.

El aumento del comercio electrónico ha generado más oportunidades, con aproximadamente 58 millones de paquetes robados en EE. UU. en un año. Crédito: Daria Nipot | Shutterstock

Las consecuencias legales dependen de varios factores: el estado donde ocurrió el hecho, el valor del paquete, si hubo reincidencia, si se trató de una vivienda ocupada y, especialmente, quién hizo la entrega. No es lo mismo robar un paquete dejado por una empresa privada que apropiarse de correspondencia entregada por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), porque en ese caso pueden entrar leyes federales.

En términos generales, si una persona es identificada robando un paquete, puede enfrentar cargos por hurto, robo de propiedad o robo de correo. En casos menores puede haber multas, libertad condicional o arresto breve. En otros, especialmente si el monto es alto o existen antecedentes, la situación puede escalar rápidamente.

Si el paquete fue entregado por USPS, el problema puede ser mucho más serio

Aquí está una diferencia clave que muchos desconocen. Si el paquete fue entregado por USPS, no se trata solo de un robo común: puede considerarse robo de correo, un delito federal.

La ley federal protege la correspondencia y los envíos postales. Interferir con ese correo o apropiárselo ilegalmente puede derivar en investigaciones federales y penas significativamente más duras que un simple caso local de hurto.

No todos los paquetes de Amazon entran en esta categoría, porque Amazon usa múltiples transportistas, incluidos sus propios repartidores, UPS, FedEx y USPS. Pero si el envío fue postal, el riesgo legal cambia de dimensión.

Las cámaras Ring cambiaron este delito para siempre

Hace algunos años, alguien podía tomar un paquete de una puerta y desaparecer sin demasiadas pruebas. Hoy ese escenario es mucho menos frecuente.

Millones de hogares tienen cámaras Ring, Google Nest u otros sistemas de vigilancia que registran movimiento, envían alertas al celular y almacenan video. Muchos departamentos también cuentan con cámaras comunes en accesos y ascensores.

Eso significa que un robo que dura diez segundos puede quedar grabado desde varios ángulos.

Además, es habitual que las víctimas compartan imágenes en redes sociales, grupos vecinales o directamente con la policía. Muchas detenciones ocurren precisamente por ese tipo de evidencia.

Qué pasa en California, Texas, Florida y Nueva York

Aunque las leyes cambian según el estado, las consecuencias pueden ser importantes en todos los grandes mercados donde este delito es frecuente.

California

California endureció en distintos momentos su enfoque frente a delitos contra la propiedad vinculados a robos reiterados. Si bien el valor del bien influye, la reincidencia puede complicar mucho el caso.

En zonas urbanas con fuerte volumen de entregas como Los Ángeles, Orange County o el Área de la Bahía, la policía recibe denuncias constantes por robo de paquetes.

Texas

Texas suele tener un enfoque penal más severo en delitos contra la propiedad. El valor del objeto robado puede hacer subir rápidamente el nivel del cargo.

Además, en muchos suburbios y comunidades residenciales hay fuerte vigilancia vecinal y abundancia de cámaras privadas.

Florida

En ciudades con alta densidad residencial y gran volumen de compras online, como Miami, Orlando o Tampa, este delito es ampliamente reportado.

Dependiendo de las circunstancias, el caso puede procesarse como petit theft o escalar si hay factores agravantes.

Nueva York

En Nueva York el problema no se limita a casas: también ocurre en edificios multifamiliares, lobbies y accesos compartidos.

El robo puede derivar en cargos por hurto y, si hay evidencia clara, la identificación suele ser rápida por cámaras de edificios.

Amazon no decide el castigo

Aunque se trate de un paquete de Amazon, quien procesa el caso no es la empresa. Puede colaborar con reportes, reclamos o evidencia logística, pero la investigación y el proceso penal dependen de autoridades locales o federales.

Lo importante es tener en cuenta que es un delito que puede dejar antecedentes por años. Más allá de una multa o una condena puntual, una consecuencia subestimada es el antecedente penal. Eso puede afectar empleo, alquileres, licencias profesionales e incluso ciertos procesos migratorios, según el caso.

Por eso, lo que alguien puede ver como “solo tomar un paquete” en Estados Unidos puede terminar siendo mucho más costoso de lo imaginado.

Porch Piracy: el problema en número

En Estados Unidos, el robo de paquetes es un problema masivo que afecta a millones de hogares anualmente, aunque reportes recientes indican una ligera disminución en el volumen total de incidentes.

Los datos 2025 – 2026 arrojan, a nivel nacional, un volumen de robos impresionante: se estima que en el último año se robaron entre 104 millones (SafeWise) y 228 millones (Omnisend) de paquetes.

Alrededor de 250,000 paquetes son sustraídos cada día en todo el país (Capital One Shopping).

Impacto económico: Las pérdidas para los consumidores ascienden a unos $15,000 millones, mientras que el impacto total en la economía (incluyendo reembolsos y reemplazos para minoristas) supera los $37,000 millones (SafeWise).

Tasa de victimización: Cerca de 1 de cada 3 hogares (31%) reportó el robo de al menos un paquete en los últimos 12 meses (Security.org).Valor promedio: El valor estimado de cada paquete robado varía entre $143 (SafeWise) y $222 (Security.org).

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