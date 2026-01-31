Dos repartidores de Iowa se declararon culpables de robar $58,000 dólares en paquetes de Amazon

Dos exrepartidores de Amazon se declararon culpables de un fraude de $58,000 dólares en el que se quedaban con los paquetes de sus clientes.

Brandon y Madison Kelderman fueron acusados ​​de robo en primer grado, un delito grave de clase C, tras entregarse en la Cárcel del Condado de Polk, Iowa, en octubre, según informó el medio local WHO 13, citando al Departamento de Policía de Ankeny.

Anteriormente, ambos se habían declarado no culpables y cambiaron su declaración a culpable el viernes 30 de enero, según el medio, citando registros judiciales.

Trabajaban como repartidores de Flex para Amazon y robaron paquetes por valor de casi $58,000 dólares que debían entregar a los clientes, según WHO 13.

Los presuntos robos ocurrieron del 22 de agosto al 7 de septiembre de 2025, después de que Amazon declarara haber recibido una “alerta” de paquetes no entregados, informó entonces el medio local KCCI.

“Nos avisaron de esto a través del departamento de prevención de pérdidas de Amazon. Nos contactaron y presentaron una denuncia por robo. En esencia, se dieron cuenta de que se habían perdido varios paquetes”, declaró el sargento Trevor McGraw, del Departamento de Policía de Amazon (APD), al medio en octubre.

Si son declarados culpables, los Kelderman podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de hasta $13,660 dólares cada uno.

Sigue leyendo:

– Tres hispanos arrestados por robar miles de paquetes de Amazon no entregados en Navidad.

– Robaba los paquetes de Amazon hasta que un vecino decidió sorprender al ladrón.