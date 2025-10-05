Meghan Markle deslumbra con su aparición en la Semana de la Moda de París

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue la gran protagonista de la Semana de la Moda de París al realizar una aparición sorpresa en el desfile de Balenciaga, marcando su primera asistencia a este prestigioso evento en más de una década.

La visita de Meghan, de 44 años, tuvo un motivo muy especial: apoyar a su viejo amigo y diseñador Pierpaolo Piccioli, quien recientemente asumió el cargo de director creativo de la reconocida casa de moda.

Un portavoz de la duquesa confirmó su asistencia, destacando que esta velada refleja “la culminación de muchos años de arte y amistad”.

meghan markle x paris pic.twitter.com/A3Bp0Wq7Fs — 𝓕avs (@favspopculture) October 4, 2025

Un look impecable

Meghan eligió para la ocasión un elegante y minimalista conjunto completamente blanco de la última colección de Balenciaga, que combinaba pantalones anchos con un blazer estructurado. Con este outfit, no solo lució deslumbrante, sino que demostró una vez más su afinidad con la visión estética de Piccioli.

La duquesa documentó su regreso a la escena de la moda a través de sus redes sociales, compartiendo detalles de su viaje a París y consolidando su elegante reaparición en el mundo de la alta costura.

La relación profesional y personal entre Meghan y Piccioli se remonta a la época en que el diseñador formaba parte de Valentino.

A lo largo de los años, la duquesa ha lucido numerosos diseños de Piccioli en momentos clave, admirando siempre “su artesanía y elegancia moderna”.

Entre los looks más memorables se encuentran el traje blanco a medida de Valentino que vistió para inaugurar los Juegos Invictus en 2022, y el atrevido vestido rojo de la misma casa que llevó durante su gira real por Marruecos en 2019, junto al príncipe Harry.

Meghan Markle attends Balenciaga SS26!!! pic.twitter.com/hPPzfrN9UH — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) October 4, 2025

¿Meghan viajó sola?

Sí, Meghan viajó sola desde su hogar en Montecito, California, hasta París para asistir al evento, subrayando la importancia de su apoyo incondicional a Piccioli en esta nueva etapa creativa. Si bien este fue su debut en la Semana de la Moda de París, la duquesa había asistido previamente a eventos similares en Nueva York y Toronto durante sus años como actriz en la serie “Suits”.

Esta glamurosa salida se produce en un momento de renovada atención mediática en torno a su vida personal, marcada por el reciente distanciamiento con algunos miembros de su familia.

