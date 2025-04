Meghan Markle finalmente revela por qué no grabó su serie en su mansión de Montecito

Meghan Markle, de 43 años, finalmente reveló los motivos por los que su serie ‘With Love, Meghan’, que se puede ver a través de Netflix, no fue grabada al interior de la casa que posee en Montecito, en California.

La serie, que se estrenó en marzo, se realizó al interior de otra residencia ubicada muy cerca de su hogar y ella compartió que esa decisión se debió a que no quiso convertir su casa en un set de televisión.

Detalló, en una conversación que tuvo con Time100 Summit, que no quería tener a 80 personas metidas en su cocina, mientras perturbaba la rutina diaria de sus hijos.

“Cuando la gente pregunta: ‘¿Por qué no grabaste en tu casa?’, es como: ‘Bueno, mis hijos vuelven a casa para la siesta y 80 personas en la cocina no es el recuerdo de infancia que me gustaría que tuvieran. Tuvimos mucha suerte de encontrar algo cerca”, contó en la conversación que tuvo.

La mamá de Archie y Lilibet detalló los motivos que la llevaron a hacer una serie como la que realizó, pues no quería que fuera un especie de programa de cocina o un reality show.

“No quería hacer necesariamente un programa de cocina típico, ni tampoco un reality show. Así que la única forma de sentir que seguían conversando conmigo, pensé, era hablar con la gente que estaba conmigo en la sala, es decir, con el equipo”, detalló la esposa del Príncipe Harry, cuya serie ya fue confirmada para una segunda temporada.

La casa que no aparece en la serie se extiende a lo largo de 18,000 pies cuadrados y cuenta con 9 recámaras y 16 baños.

La residencia es completada por vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, oficina, cuarto de lavado, garaje, entre otras habitaciones.

Al exterior, por lo que hemos podido ver en unas tomas aéreas, las familia goza de terraza, de extensas áreas verdes, de piscina con su respectiva área de spa, de jardín de rosas, de casa de té, de casa de huéspedes, de cancha de tenis, de área de juegos infantiles, entre otras amenidades.

Sigue leyendo:

Jencarlos Canela se dedicará a transformar su ciudad tras la profunda depresión que sufrió

Venden en varios millones centenaria mansión en la que Taylor Swift vivió en Massachusetts

Francisca presume la transformación de la casa donde recibirá a Raffaella, su tercera hija

Jake Paul compra impresionante mansión en Georgia por $42 millones de dólares