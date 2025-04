Francisca presume la transformación de la casa donde recibirá a Raffaella, su tercera hija

La presentadora dominicana Francisca, de 35 años, presumió en horas recientes diversas habitaciones de la casa que compartirá con Raffaella, su tercera hija. en el estado de la Florida.

El inmueble, por lo que pudimos observar en unas imágenes difundidas por el portal People en Español, fue decorado al gusto de la presentadora de ‘Despierta América’ y de Francesco, su esposo.

“La escogimos porque desde el primer momento que la vimos, sentimos que tenía alma, que tenía mucho potencial”, comentó Francisca sobre los motivos que la llevaron a decantarse por su nueva casa.

A pesar de que ella y su pareja quedaron perdidamente enamorados de su nueva morada, eso no les impidió realizar algunas modificaciones para adaptarla a sus necesidades y a su forma de vida.

“Le hicimos varias remodelaciones para adaptarla a nuestro estilo de vida familiar. Abrimos espacios, hicimos una cocina más funcional, y creamos zonas donde los niños pudieran jugar libres. Cada cambio lo hicimos con amor, pensando en el futuro que queríamos construir juntos”, compartió Francisca.

Gracias a las imágenes dadas a conocer por la citada publicación pudimos notar que la casa está dotada de vestíbulo, cocina, antecomedor, comedor, sala de estar y sala principal.

Al igual goza de recámaras, baños, cuarto de lavado, garaje, terraza, áreas verdes, entre otros espacios.

A pesar de que ya no tarda en recibir en brazos a su primera hija mujer, Francisca aún desconoce cómo decorará la recámara de la nueva integrante de su familia, aunque ya tiene más o menos la idea

“Ya lo estoy visualizando. Lo imagino muy suave, femenino pero no recargado: tonos como lavanda, rosa empolvado, blanco. Quiero que sea un espacio dulce, tranquilo, con detalles delicados. ¡Y sí, ya he comprado algunas cositas! No me pude resistir”, se sinceró en la entrevista con People.

Sigue leyendo:

Jake Paul compra impresionante mansión en Georgia por $42 millones de dólares

Wanda Nara estrena mansión y se muda a vivir muy cerca de la casa de su ex en Argentina

Jessica Alba lanza a la venta su mansión de Beverly Hills tras su mediático divorcio

Gene Simmons, de la banda KISS, vende su mansión de Beverly Hills por $14 millones