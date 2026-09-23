Qué signos del zodiaco mejoran su vida durante la temporada de Libra 2026

La temporada de Libra 2026, que comienza el 22 de septiembre y se extiende hasta el 22 de octubre, puede traer una sensación de calma para cinco signos del zodiaco.

Con el Sol transitando por Libra, la energía se enfoca al equilibrio, las relaciones, la armonía y la capacidad de recuperar cierta perspectiva.

Esto puede ayudar a que algunas preocupaciones pierdan intensidad y a que determinadas situaciones comiencen a verse desde otro ángulo.

Además, durante estas semanas habrá movimientos planetarios que pueden marcar momentos de reflexión y cambios de perspectiva.

Venus, regente de Libra, comenzará su retrogradación el 3 de octubre, invitando a revisar relaciones, sentimientos, valores y prioridades.

¿Qué signos tendrán más paz durante la temporada de Libra? Según predicciones de astrólogos del sitio Horóscopo Negro, Géminis, Acuario, Leo, Sagitario y Libra aparecen como los cinco signos que podrían experimentar una sensación especialmente fuerte de serenidad durante esta temporada.

1. Géminis

Géminis puede descubrir durante estas semanas que se siente mejor sin necesidad de que ocurra algo extraordinario.

El Sol en Libra activa una zona relacionada con la diversión, el amor, las citas, los hobbies y aquellas actividades que simplemente producen felicidad.

Hacia finales de septiembre, la conexión con Urano en Géminis puede favorecer planes inesperados, nuevas experiencias o encuentros que rompan con la rutina.

La tranquilidad para este signo puede consistir en algo tan sencillo como volver a disfrutar del presente sin pensar constantemente en todo lo que todavía tiene pendiente.

2. Acuario

Para Acuario, la temporada de Libra puede ampliar sus horizontes. Nuevas ideas, conversaciones, aprendizajes, personas y proyectos pueden ayudarle a recuperar la ilusión por el futuro.

El contacto del Sol con Plutón en Acuario al comienzo de la temporada puede simbolizar un cambio interno importante.

Algunas cosas que antes parecían enormes podrían comenzar a perder peso. La paz de Acuario no necesariamente llegará porque todos sus problemas desaparezcan.

Puede aparecer cuando comprenda que algunas situaciones ya no necesitan una solución inmediata para poder continuar avanzando.

3. Leo

Leo podría encontrar una de las formas más reconfortantes de paz: obtener respuestas. Durante las últimas semanas, algunas conversaciones pendientes o preguntas sin resolver pueden haber ocupado demasiado espacio mental.

La temporada de Libra pone énfasis en la comunicación, los mensajes, las decisiones y las noticias.

Además, al comenzar este periodo, Mercurio puede establecer una conexión favorable con Júpiter en Leo, favoreciendo conversaciones que permitan aclarar determinadas situaciones.

A veces, una respuesta no cambia completamente la vida, pero sí consigue eliminar una preocupación que llevaba demasiado tiempo dando vueltas en la cabeza.

Para Leo, ese alivio puede ser uno de los grandes regalos de esta temporada.

4. Sagitario

Sagitario puede recordar durante estas semanas el valor de contar con personas que ofrecen cariño sin exigir explicaciones constantes.

La temporada de Libra activa temas relacionados con amistades, grupos, proyectos compartidos y conexiones sociales.

Puede ser un buen momento para reencontrarse con alguien, organizar más planes o prestar atención a aquellas personas que han demostrado estar presentes de manera constante.

Una de las lecciones de esta temporada para Sagitario puede ser distinguir entre quienes generan incertidumbre y quienes ofrecen tranquilidad.

A veces, la paz aparece cuando dejamos de perseguir determinados vínculos y comenzamos a valorar los que ya nos hacen sentir acompañados.

5. Libra

Para Libra, esta es una temporada especialmente significativa porque el Sol transita por su propio signo.

La energía puede ayudar a recuperar confianza, vitalidad y una mayor conexión con los deseos personales.

Durante estas semanas, Libra puede sentir que vuelve a tomar las decisiones pensando en lo que realmente quiere.

Sin embargo, el comienzo de la retrogradación de Venus el 3 de octubre también puede abrir preguntas relacionadas con el amor, las relaciones, el dinero y las prioridades.