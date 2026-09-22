Inicia la temporada de Libra 2026: cuáles son sus efectos en tu signo zodiacal

La temporada de Libra 2026 comienza el 22 de septiembre coincidiendo con el equinoccio de otoño, y se extiende hasta el 22 de octubre.

Durante estas semanas, el Sol recorre este signo asociado con el equilibrio, la diplomacia, las relaciones y la búsqueda de armonía.

Libra es un signo de Aire regido por Venus, planeta relacionado con el amor, la belleza y los vínculos.

Por eso, cuando el Sol transita por este signo, la atención astrológica se desplaza del individualismo al colectivismo: parejas, amistades, colaboraciones profesionales y la manera en que construimos acuerdos con otras personas.

¿Qué significa la temporada de Libra 2026?

El equinoccio de otoño marca el inicio de esta temporada astrológica. Simbólicamente, el equilibrio entre el día y la noche representa la esencia de Libra: encontrar un punto medio entre fuerzas diferentes, explica una nota astrológica del portal NssGclub.

Durante estas semanas puede existir una mayor inclinación hacia el diálogo, la cooperación, la elegancia y la resolución pacífica de conflictos.

También aumenta el interés por la estética, el arte, el diseño y los espacios agradables.

Cómo afecta la temporada de Libra a cada signo

Aries

El Sol en Libra te invita a dejar de lado temporalmente tu tendencia a hacerlo todo por tu cuenta.

Las relaciones serán protagonistas y aprender a negociar puede ayudarte a evitar conflictos innecesarios. La paciencia y la diplomacia serán herramientas importantes.

Tauro

Esta temporada favorece la organización de tus rutinas y el cuidado personal. Puedes encontrar nuevas formas de hacer más agradables tus actividades cotidianas.

También será un buen momento para incorporar pequeños espacios de descanso, belleza y bienestar.

Géminis

El Sol en Libra activa una energía especialmente dinámica para ti. La creatividad, las actividades sociales y el coqueteo pueden cobrar protagonismo.

Tu capacidad para comunicarte será uno de tus mayores atractivos durante estas semanas.

Cáncer

Tu atención se dirige hacia el hogar y la familia. Puede surgir el deseo de renovar algún espacio de tu casa o recuperar la armonía familiar.

Crear un ambiente más tranquilo puede ayudarte a sentir mayor estabilidad emocional.

Leo

La temporada de Libra puede devolverte el protagonismo social. Tu facilidad para comunicarte y relacionarte con otras personas estará especialmente favorecida.

También puede ser un periodo interesante para establecer alianzas y contactos profesionales.

Virgo

El Sol pondrá el foco en tus recursos, finanzas y habilidades prácticas. Puedes sentir mayor motivación para generar ingresos, invertir en ti mismo o darte algún gusto que habías estado posponiendo.

Libra

Es tu temporada Libra. El Sol transita por tu signo y puede aumentar tu energía, vitalidad y confianza.

Durante estas semanas tendrás mayor presencia y las personas podrían buscar tu opinión. El principal desafío será dejar de postergar decisiones y elegir con mayor determinación.

Escorpio

Para ti comienza una etapa de introspección. Antes de tu temporada de cumpleaños, puede ser útil reducir el ritmo, descansar y revisar aquello que ya no quieres llevar contigo. Este proceso puede convertirse en una preparación para un nuevo comienzo.

Sagitario

La amistad será uno de los temas principales. El Sol en Libra favorece la colaboración, los planes grupales y los proyectos compartidos.

Rodearte de personas que estimulen tus ideas puede ayudarte a mirar el futuro con mayor entusiasmo.

Capricornio

Tus ambiciones profesionales estarán presentes, pero necesitarás acompañarlas con tacto.

La diplomacia puede ser especialmente importante al negociar con superiores, clientes o colaboradores. Saber cuándo hablar y cuándo escuchar será fundamental.

Acuario

La temporada de Libra despierta tu curiosidad. Viajes, estudios, nuevas filosofías y experiencias diferentes pueden resultar especialmente estimulantes.

Tu mente estará buscando nuevos horizontes y oportunidades para ampliar tus conocimientos.

Piscis

Las relaciones emocionales y los recursos compartidos adquieren relevancia. Será un periodo apropiado para aclarar qué das y qué recibes dentro de tus vínculos.

Buscar reciprocidad y comunicación sincera puede ayudarte a construir conexiones más equilibradas.