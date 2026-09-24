¿Quién es Lourdes Stephen?, una de las dominicanas más influyentes de la televisión hispana

Lourdes Stephen es una periodista dominicana que se ha convertido en un orgullo para sus compatriotas gracias a su trabajo. Su carisma y profesionalismo la han llevado a ser parte de las dos cadenas más importantes de los Estados Unidos para la televisión hispana. Hablamos de Univision y Telemundo.

Durante 20 años fue parte de la primera, en donde sumó a la historia de éxitos de programas como: “Primer Impacto”, “Sal y Pimienta”, “Despierta América” y “Sábado Gigante”. Actualmente, Stephen estelariza dos de los programas más importantes de la segunda cadena antes mencionada.

En el presente, junto a Jessica Carrillo, conduce “Al Rojo Vivo” y, de la mano de Carlos Adyan, está al frente de “Pica y se Extiende”.

El señalamiento y la opinión de quienes siguen a Lourdes…

Lamentablemente, en las últimas horas Stephen ha sido víctima de señalamientos por parte de su aún esposo, Michael Puchades. Gran parte del público ha tildado las declaraciones de Puchades de “maliciosas”, “parcializadas” y “fanático-religiosas”. Razón por la cual pocos han decidido validar su opinión. Al contrario. El rechazo ha sido la mayor respuesta a su postura.

El abogado tildó a la periodista de “diva promiscua de las redes sociales”. Michael Puchades cree que las publicaciones que Lourdes realiza en sus plataformas provocan tanto a hombres como a mujeres. Alega que los posteos de su pareja son con el único objetivo de volverse ‘viral’ y ganar seguidores como parte de su ‘trabajo’.

Dichos pensamientos los quiso validar haciendo un collage de imágenes de aquellas publicaciones que, según él, probablemente servían como prueba o ejemplo de su pensar. En las imágenes aparece Lourdes Stephen siendo en esencia ella misma. Mujer. Bella. Elegante. Profesional. Posa frente a las cámaras de los programas de televisión para los cuales labora, junto a amigos y colegas.

Se ve la imagen de una mujer trabajadora que se conoce a sí misma y que incluso sirve de inspiración para muchas otras dentro de una industria tan competitiva. Su estilismo probablemente les permite a muchas mujeres que comparten la misma edad una idea de cómo vestirse y verse elegantes y profesionales al mismo tiempo.

¡Ser o verse sexy no es un pecado! Porque la misma elegancia le permite a la persona ser sexy sin necesidad de exhibirse en sobremanera. Y aun cuando así fuese la intención de la persona, esto siempre será una decisión personal. En la actualidad, hombres y mujeres no viven como esclavos dentro de sus relaciones personales. O al menos no deberían.

El esposo expone que “ese comportamiento va contra Dios, es irrespetuoso, poco profesional y vergonzoso” y “es una cruz muy pesada de llevar”. Esta es su opinión. Y el uso de Dios dentro de su discurso es lo que ha generado que el público lo tilde de “fanático religioso”.

Para el cierre de esta nota, Lourdes Stephen se mantiene en silencio. Hemos intentado ponernos en contacto con ella, pero aún no tenemos respuesta.

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