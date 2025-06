Luca se arrodilla y le entrega anillo a Aleska Génesis en pleno programa de televisión

El italiano Luca Onestini, quien terminara en segundo lugar en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, no solo le pidió a Aleska Génesis que fuera su novia, sino que ya también le entregó un anillo durante la visita que ambos hicieron al programa ‘Al Rojo Vivo’.

La curiosa escena se produjo durante la conversación que ambos tuvieron en ‘Al Rojo Vivo’ con la periodista dominicana Lourdes Stephen, quien fue cómplice del momento romántico que se dio entre ambos al aire.

El peculiar momento entre la parejita se suscitó luego de que la presentadora del show les prestara su anillo y estos simularan una entrega de un anillo de compromiso frente a las cámaras.

“Casi casi te robo el tuyo y le hago la propuesta aquí”, dijo Luca, lo que fue aprovechado por los presentes para hacer un simulacro de pedida de matrimonio.

A continuación Luca tomó el anillo y volteó a ver a Aleska, quien estaba sentada justo a su lado y ahí fue que sucedió la magia entre ambos.

“Amor, te quiero decir una cosa. A mí no me interesa si los demás creen o no creen. La única persona que quiero que crea en nosotros eres tú y soy yo, si crees eso se puede hacer realidad, un día eso pasará”, expresó Luca ante la atenta mirada de su novia y luego de que le entregara el anillo.

La acción de Luca provocó un reacción inmediata de la celebridad venezolana, quien no podía dar crédito a las palabras que le dijo su novio, quien a continuación reconoció que se había emocionado con el simulacro que hicieron.

La romántica escena terminó con los enamorados regalándole a sus fans varios besos, con lo que dejaron en claro que su historia de amor no llegó a su fin con la final de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, sino que continuará fuera de ella, incluso él tiene contemplado instalarse ya en la ciudad de Miami en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y para alimentar lo que existe entre ambos.

Sigue leyendo: