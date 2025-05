Carlos Adyan explota contra Aleska Génesis y le dice al aire todo lo que piensa de ella

El presentador Carlos Adyan, quien encabeza el programa ‘En Casa con Telemundo’, aprovechó la emisión de este miércoles para hacerle llegar un mensaje más que contundente a Aleska Génesis, luego de que esta insinuara que no sabía por qué él la odiaba tanto.

Las afirmaciones de la novia Luca Onestini hicieron eco en Adyan, quien no se pudo quedar callado y le soltó sus verdades al aire, al asegurar que él no odia a nadie y menos a alguien a la que le ha tendido la mano.

“Yo quiero hablar sobre un tema porque Aleska, justamente siempre dice que no se acuerda de nada, y ayer dijo que no entendía mi odio. Odio es desearle el mal a alguien y yo a ti siempre te he deseado lo mejor. En lugar de odio, siéndote muy sincero, lo que siento es pena”, le mandó a decir el presentador en la emisión de la que también forman parte Chiky Bombom, Gabriel Coronel, entre otros.

Aleska habría movido a todo un ejército en su contra

A continuación dio su postura sobre lo que en realidad está pasando entre él y Aleska, luego de que acusara a la sudamericana de haber mandado a su grupo de seguidores en Telegram a atacarlo.

“El que yo no coincida con la manera que tú te manejas no es sinónimo de odio. No voy a pasar, ni mucho tiempo contando lo que pasó, porque la gente está confundida y quiero contarles qué fue lo que pasó. Mandaste a la gente a atacarme en tu grupito de Telegram, cuando saliste de la cárcel, sin saber qué había pasado realmente y sin conocer que en este estudio fui el único que defendió tu inocencia y cabalidad”, relató Carlos Adyan.

Ella ya no quiere visitar su programa

En otro fragmento de su mensaje lamentó el concepto que ella tiene actualmente de él, lo que, incluso, la habría llevado a solicitar no ser invitada a la emisión donde él trabaja y que es algo que no logra comprender.

“Le dijiste a mi productor aquí En Casa con Telemundo que no querías venir al show porque yo te entrevistaría. Cosa que no decías, y ustedes son testigos, las veces que me pedías entrevistas para limpiar tu imagen por la brujería y por tus asuntos legales. Yo solamente te voy a decir a ti que te rodees de gente que, verdaderamente, te quiera y que no te dejes llevar más por tu hermana, Michelle.

Michelle, la que se vende con un papel de cristianismo y gracias a ella fuiste no una, dos veces a la cárcel y esta mala persona que ella aún habla con Javier, el hombre que según tú te hizo daño. Y tengo yo los mensajes en mi teléfono, esto lo puedo corroborar”, anotó el presentador, quien estaba visiblemente molesto.

La invitó a buscar ayuda profesional

Carlos Adyan concluyó su intervención pidiéndole a la empresaria que se atienda, pues ella siempre siente que el mundo conspira en su contra, cuando es ella en la realidad la que se provoca esas sensaciones.

“Lo que yo te recomiendo a ti es que te enfoques en tu salud mental (…) Deja a un lado ese papel de víctima, enfócate, rodéate de gente que te sume y no de focas y la próxima vez que hablemos en este show de ti, espero que no sea para contar un chisme de que estás presa, sino para un paso exitoso en tu carrera. No voy a decir nada más de ti porque te vendes como una víctima y no lo eres”, concluyó molesto con la postura que adoptó la ex de Clovis Nienow en torno él.

Maripily Rivera apoyó todo lo que le dijo

Los comentarios de Carlos Adyan han recibido ya varias reacciones, tal y como sucedió con Maripily Rivera, quien apoya cada palabra que soltó.

“Con la boca llena de razón @carlosadyan le dice sus verdades en la cara en televisión 📺 internacional en el programa @encasacontelemundo 😱👏🏾 Mejor imposible y con la verdad siempre 👏🏾 Basta ya de la mentira de esta exconvicta y estar difamando a otras personas”, lanzó ‘El Huracán Boricua’.

Sigue leyendo: