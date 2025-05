Aleska sorprende con su reacción tras el encuentro de sus ex, Nicky Jam y Clovis Nienow

La próxima semana el programa ‘Hoy Día’, que se transmite por la señal de Telemundo, dará a conocer la entrevista que tuvieron con Nicky Jam, siendo de llamar la atención que esta fue realizada por Clovis Nienow, con quien el reguetonero tiene algo en común, pues ambos fuero novios de Aleska Génesis.

Aunque la entrevista todavía no ve la luz, ese factor no ha sido un impedimento para que ya se comience a hablar de ella, incluso ya hasta la misma Aleska reaccionó al encuentro que tuvieron sus ex.

A través de una publicación, que realizó por medio de Instagram Stories, la empresaria venezolana publicó la selfie que Nicky Jam se tomó con Clovis Nienow y la acompañó del tema musical ‘Hiekka’ de él y de la leyenda: “Fan de esta relación”, la cual ha causado gran revuelo y más porque incluyó un corazón rojo.

Nicky Jam se tomó selfie con Clovis (Aleska Génesis/Instagram) Crédito: Aleska Génesis/Instagram | Cortesía

Hay que recordar que Aleska y Nicky Jam tuvieron un noviazgo muy mediático y del cual se siguió hablando tras su ruptura, pues salieron a la luz unas llamadas que habría tenido con una bruja para que Nicky Jam volviera con ella y para que solo tuviera ojos para ella y no para alguien más.

Incluso durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos 4’, la venezolana expresó sus deseos de volverlo a buscar, sin imaginar que por esas fechas el reguetonero ya se había comprometido y hoy ya hasta casado está.

Tras esas aseveraciones, y tras su salida del reality, Aleska comenzó a salir con Clovis, pero lo suyo terminó poco antes de que ella aceptara entrar a ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, reality en el que conoció a Luca Onestini, su actual pareja sentimental y con quien podría construir una historia una vez que el italiano salga de la emisión.

