Alicia Machado y Maripily Rivera confrontan a Aleska: “Está mal de su salud mental”

La empresaria venezolana Aleska Génesis, quien formara parte de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’, no ha dejado de estar en el ojo de la polémica desde la salida del reality show de Telemundo, pues primero lo hizo por su detención y ahora por los encontronazos que ha tenido con algunos presentadores de la cadena y hasta con panelistas de la emisión, como sucede con Alicia Machado, con Maripily Rivera y con Manelyk González.

Su más reciente controversia tuvo que ver con un mensaje que Carlos Adyan le envió desde En casa con Telemundo, en donde le recriminó por su proceder, por su forma de actuar y de luego fingir como si ella no hubiera hecho absolutamente nada.

“Lo que yo te recomiendo a ti es que te enfoques en tu salud mental (…) Deja a un lado ese papel de víctima, enfócate, rodéate de gente que te sume y no de focas y la próxima vez que hablemos en este show de ti, espero que no sea para contar un chisme de que estás presa, sino para un paso exitoso en tu carrera. No voy a decir nada más de ti porque te vendes como una víctima y no lo eres”, soltó Carlos Adyan.

Alicia Machado salió en su defensa.

Su postura fue aplaudida por algunos de los detractores de la venezolana, como es el caso de Alicia Machado, quien no pudo guardarse nada al hablar de ella y así lo expresó en la zona de comentarios de la publicación compartida en Instagram por ‘En Casa con Telemundo’.

“Gracias mi amor, exactamente lo mismo, conmigo y aún peor. Ni la conozco, solo una vez estuvo cerca de mí en dos galas o tres anteriores. Lleva mucho tiempo antes de que participara en La casa de los famosos buscando la manera de conseguir que yo reaccione. No la conozco más que lo que lo que saben de ella y chismes urbanos. Los enemigos de mis amigos, mis enemigos son”, publicó La Machado.

A continuación reiteró lo dicho por el presentador boricua, pues ella también está convencida de que la novia de Luca Onestini requiere de ayuda porque tiene problemas de salud mental.

“Ella está mal de su salud mental, ella se inventó todo, esto lo ha creado en su mente. Tampoco tengo necesidad de hacerme su amiga, ¿para qué? Una mujer que busca la manera de robarme, de dañarme. No tengo amistad, ni con chavistas ni enchufados”, concluyó.

Maripily Rivera también le dijo sus cosas

Horas antes del pronunciamiento de Alicia Machado, Maripily Rivera hizo lo propio, con la diferencia de que ella creó una publicación en su feed de Instagram para hablar al respecto.

“Con la boca llena de razón @carlosadyan le dice sus verdades en la cara en televisión 📺 internacional en el programa @encasacontelemundo 😱👏🏾 Mejor imposible y con la verdad siempre 👏🏾 Basta ya de la mentira de esta exconvicta y estar difamando a otras personas”, lanzó ‘El Huracán Boricua’.

Sigue leyendo: