Aleska Génesis es aprendida por autoridades tras abandonar la Casa de Los Famosos

Tras su eliminación de La Casa de los Famosos All-Stars, Aleska Génesis fue detenida al salir del set del reality show de Telemundo, grabado en la Ciudad de México. La modelo venezolana fue detenida anteriormente por su presunta participación en el robo de relojes de lujo y se especula que su detención podría estar relacionada con este caso, aunque hasta el momento no está confirmado.

La noticia se difundió rápidamente después de que Salvador Zerboni, el primer eliminado de la temporada, lo confirmara durante una transmisión en vivo. Zerboni pidió empatía hacia Aleska en este difícil momento que está atravesando, destacando la importancia de no juzgar sin conocer todos los detalles del caso.

Por su parte, el periodista Javier Ceriani compartió imágenes del momento en que Aleska fue interceptada por la policía. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Ceriani recordó que ya había advertido sobre una posible orden de aprehensión en su contra.

“Les dije que tenía orden de aprehensión. Les dije que tenía que ver con los relojes, con Javier Rodríguez y todo lo que pasó también con sus hermanas”, afirmó el comunicador en el material audiovisual.

Según los reportes, la acusación contra Aleska estaría relacionada con el presunto robo de relojes de alta gama, un caso en el que también se menciona la participación de otras personas cercanas a ella, incluyendo a sus hermanas. Aunque aún no se han revelado todos los detalles del proceso legal, el caso ha generado un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación.

Aleska no pudo ser entrevistada

Después de su salida, Aleska Génesis debió ser entrevistada por Jimena Gállego, conductora de La Casa de los Famosos. Sin embargo, la misma Gállego confirmó que la entrevista no se realizaría sino “hasta mañana”, pero no reveló ningún motivo en particular.

Sobre su situacion legal, Aleska habló en ‘Pica y se Extiende’ y dijo que estuvo “injustamente presa por un presunto caso de robo en pandilla”. Explicó que ella sabía que tenía una orden de aprehensión y que decidió viajar hasta México para demostrar su inocencia.

“Me metieron presa en la cárcel de Santa Marta, después tuve un juicio y el mismo juez se dio cuenta que Fiscalía había aprobado una orden de aprehensión sin pruebas. Por eso, ese mismo día me sentenció como inocente con libertad absoluta”, declaró la modelo.

Sin embargo, en agosto de 2024, Aleska Génesis fue vinculada –nuevamente– al proceso. Sobre esto dijo que Javier Rodríguez, el demandante, quiere destruirla y que orquestó todo esto para desprestigiarla, además indicó que el proceso legal también se estaba llevando a cabo en Estados Unidos.

Pese a esto, el demandante apeló en México y, por esa razón, tenía que enfrentarse a un nuevo juicio. “Mi abogado me recomienda que no pise México en estos momentos”, dijo en la entrevista.

Añadió que –desde su punto de vista– la nueva vinculación no era legal, entonces, su abogado introdujo un amparo e insistió que le “pagaron a alguien” para que se pudiera abrir el caso.

De momento, no se conocen más detalles de la situación de Aleska Génesis en México, pero se espera que en las próximas horas el caso se actualice.

