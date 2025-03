¿Quién fue eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars hoy, lunes 10 de marzo?

Aleska Génesis se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars. Según las encuestas, la modelo era la participante con menor apoyo del público, por lo que su salida confirmó los pronósticos de sondeos independientes.

Además de eso, dos exparticipantes se pronunciaron en su contra y pidieron no votar por ella, estos fueron Cristina Porta y Rodrigo Romeh. Ambos afirmaron que no era una buena persona y no merecía estar dentro del reality show de Telemundo.

En la gala de eliminación, Aleska quedó con Caramelo,un participante de la nueva generación, en ese momento de tensión Javier Poza, conductor del programa de telerrealidad, pronunció el nombre de Aleska y la reacción de la venezolana fue de sorpresa.

Cuando Caramelo regresó todo el equipo Tierra celebró, mientras que el Cuarto Fuego y Agua se quedaron sorprendidos y preguntándose por qué fue eliminada su compañera.

¿Por qué Aleska fue eliminada?

Cuando se anunció la nominación de Aleska Génesis, se inició un movimiento para sacar a la modelo del programa. En primera instancia por su acercamiento con Luca Onestini y segundo por su cambio de cuarto repentino, alejando a Niurka Marcos de Caramelo y de Rey Grupero, quienes duermen en Agua.

Sin embargo, el posicionamiento fue crucial para la salida de Aleska. Tanto Niurka Marcos como Manelyk la tildaron de “falsa” y de jugar solo por su propio beneficio. Ante estos argumentos, la modelo no resaltó con sus respuestas.

Cuando culminó la gala de La Casa de los Famosos, inició ‘Pica y se Extiende’ y Cristina Porta también le dedicó unas fuertes palabras e incluso mencionó que llamarla “rateska” era una falta de respeto para el animal, ya que no merece ser comparado con “un ser humano como ese”.

La salida de Aleska obligará al equipo de Lupillo Rivera a replantear estrategia o a cambiar su forma de jugar, ya que –de momento– son el equipo que menos apoyo tienen fuera de la mansión.

Seguir leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars: