Gabinete de Trump adopta dieta a base de col agria y carne de animales alimentados con pasto

La adopción de dietas para perder peso y mejorar la salud parece haberse extendido hasta el gabinete del presidente DonaldTrump, donde algunos de sus miembros están tratando de lograr los beneficios señalados.

De acuerdo con un informe dado a conocer por el diario Wall Street Journal (WSJ), seducidos por la idea de reducir tallas, perder peso y hasta rejuvenecer su piel, Robert Francis Kennedy Jr., secretario de Salud; Howard Lutnick, secretario de Comercio; Sean Duffy, secretario de Transporte; y hasta James David Vance, vicepresidente de la nación, decidieron recurrir a un cambio de régimen alimenticio basado en la experiencia del médico Sean O’Mara.

O’Mara es un médico, exabogado y excoronel del ejército estadounidense especializado en la optimización de la salud y el rendimiento humano. Es mundialmente conocido por su enfoque en eliminar la grasa visceral y de los órganos mediante estrategias de estilo de vida en lugar de medicamentos.

De hecho, durante mucho tiempo se ha encargado brindarles asesoría a varios políticos sobre la importancia de cuidar su alimentación.

Basado en ello, los miembros señalados del gabinete presidencial modificaron su manera de alimentarse y ahora se abstienen de consumir azúcar y alcohol.

En contra parte, consumen grandes porciones de carne roja y alimentos fermentados, estos últimos ayudan a la digestión, a estimular la microbiota intestinal y a disminuir la grasa visceral, la grasa profunda que envuelve los órganos internos.

Durante las reuniones de trabajo del gabinete presidencial, Donald Trump observa y dialoga detenidamente con los miembros de su equipo. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Aunque suene descabellado, el WSJ menciona que los funcionarios citados se han acostumbrado a agregar porciones de col agria (chucrut en francés) en la mayoría de sus platos.

Además, para mitigar el hambre entre comidas, también consumen huevos, pepinillos y bayas, todo ello para alejarse de harinas y alimentos grasosos.

El diario también afirma que Kennedy Jr. adoptó la dieta el año pasado y desde entonces, al margen de haber perdido 20 libras de peso, eliminó por completo los síntomas de la fibrilación auricular.

Con respecto a James David Vance, se menciona que, por recomendación del secretario de Salud, decidió comprobar los resultados de la dieta desde principios de año.

En cuanto a Howard Lutnick, se menciona que pasó de evitar la carne roja a consumirla frecuentemente y desde entonces afirma sentirse con más energía sin poner en riesgo su talla.

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